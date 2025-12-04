La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Apostamos por una Europa social fuerte

El nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE marca la urgencia de no retroceder en derechos

Juan Antonio Pedreño
Juan Antonio Segura Lucas
Víctor Meseguer

Juan Antonio Pedreño, Juan Antonio Segura Lucas y Víctor Meseguer

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:03

La Europa que surgió de la posguerra apostó por la reconciliación y la equidad como cimientos de su modelo de desarrollo y cohesión. El Fondo ... Social Europeo (FSE) y la política de cohesión de la UE han sido históricamente los mecanismos para traducir esta visión en hechos tangibles que nos permitan avanzar en la lucha contra las desigualdades y la integración sociolaboral de los colectivos más vulnerables de la sociedad; avanzando en empleo digno, gestión de la diversidad, igualdad de oportunidades, inclusión social y convivencia; haciendo del proyecto europeo algo más que un simple mercado. Sin embargo, la nueva propuesta del Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2028-2034 presentada en julio por la Comisión pone en cuestión, de forma preocupante, este compromiso y estos avances, pudiendo empujar a la UE a una pérdida de valores y centralidad de las políticas de cohesión.

