Apostamos por una Europa social fuerte

La Europa que surgió de la posguerra apostó por la reconciliación y la equidad como cimientos de su modelo de desarrollo y cohesión. El Fondo ... Social Europeo (FSE) y la política de cohesión de la UE han sido históricamente los mecanismos para traducir esta visión en hechos tangibles que nos permitan avanzar en la lucha contra las desigualdades y la integración sociolaboral de los colectivos más vulnerables de la sociedad; avanzando en empleo digno, gestión de la diversidad, igualdad de oportunidades, inclusión social y convivencia; haciendo del proyecto europeo algo más que un simple mercado. Sin embargo, la nueva propuesta del Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2028-2034 presentada en julio por la Comisión pone en cuestión, de forma preocupante, este compromiso y estos avances, pudiendo empujar a la UE a una pérdida de valores y centralidad de las políticas de cohesión.

La Comisión Europea ha presentado un nuevo MFP como un ejercicio de simplificación y flexibilidad, pero en la práctica la reducción de 52 a 16 programas principales anticipa una pérdida de especialización y una 'competencia desleal' entre fondos y territorios. Los nuevos Planes de Asociación Nacional fusionan en un solo eje presupuestario la política de cohesión, la Política Agrícola Común y la política de seguridad. Esta fusión puede parecer eficiente en el papel, pero en realidad abre la puerta a enfoques fragmentados y desiguales entre países, debilitando los principios de subsidiariedad, gobernanza multinivel y la autonomía regional que han hecho posible el éxito de la política de cohesión. Nos conduce hacia un escenario de competencia entre prioridades y a poner la seguridad y la defensa por encima de la cohesión social y la lucha contra las desigualdades. La cohesión deja de ser una prioridad y se convierte en una partida tan difusa como fácilmente sacrificable por otras prioridades, perdiendo centralidad las personas y los territorios.

El propio Real Instituto Elcano advierte que la propuesta «augura duros enfrentamientos políticos que no conducirán a resolver los retos fundamentales de la Unión Europea». Las tensiones entre Estados miembros, con resistencias al necesario incremento presupuestario hasta alcanzar el 2% del PIB europeo, como ha propuesto España nos indican que el presupuesto propuesto no abordará los desafíos sociales estructurales que en estos momentos presenta Europa.​

La experiencia histórica de los grandes logros del Fondo Social Europeo (FSE) ha demostrado su capacidad para transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. De sus líneas han surgido programas para el empleo juvenil, de las mujeres, para la integración de migrantes y minorías, para personas con discapacidad, entre otros muchos. El FSE es el mayor fondo supranacional dedicado en exclusiva a la inclusión social y el empleo. Detraer músculo financiero o autonomía de este instrumento es hipotecar la capacidad de Europa para resistir desigualdades crecientes o nuevas crisis.

El tercer sector y la economía social han sido los grandes motores del impacto, logrando que los programas europeos lleguen al último rincón de la exclusión social. Sin su participación activa, la eficacia del FSE quedaría mermada. El nuevo Marco Financiero Plurianual, plantea más centralización y menor participación real de los agentes sociales, lo que fractura la gobernanza democrática y resta legitimidad al reparto de los fondos europeos.​

La política de cohesión, ha sido el principal antídoto contra la fragmentación, la desafección y el auge de los populismos euroescépticos que ponen en riesgo los propios valores de la Europa Social y la democracia. Gracias a los fondos estructurales, regiones tradicionalmente olvidadas han accedido a infraestructuras, educación y servicios públicos dignos, acercándose a los niveles de vida de las áreas más ricas.

El intento de fusionar la cohesión con otras macro políticas, como la PAC o la seguridad fronteriza, reduce la visibilidad y la capacidad de avanzar de las regiones periféricas y rurales. Anteponer competitividad a cohesión es un grave error, pues no podemos ser más competitivos sin cohesión y manteniendo las actuales tasas europeas de pobreza, desigualdad y exclusión social. Sin cohesión no hay competitividad.

En el proceso que nos queda por delante de negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual a nivel del Parlamento Europeo y el Consejo, el tercer sector de acción social y la economía social deben construir una alianza estratégica que nos permita hacer la suficiente incidencia política para reforzar el corazón social del proyecto europeo. Deben ser reconocidos como una prioridad estratégica dentro de los Planes de colaboración Nacional y Regional. Planes que definirán como se utilizarán de forma coordinada los diferentes fondos europeos, identificando necesidades, metas y programas específicos, incluyendo el propio Fondo Social Europeo.

Debemos apostar de manera clara por un FSE robusto, dotado con recursos suficientes y autonomía real, vinculado a la Estrategia Europa 2030 ya los Objetivos de Desarrollo Sostenible como criterio prioritario, garantizando un presupuesto mínimo del 18% sin integrar inversiones que permita el desarrollo del Pilar Social Europeo.

Es necesario blindar la política de cohesión frente a la volatilidad política, asegurando esos mínimos presupuestarios y priorizando la adaptación territorial y la participación directa de autoridades locales, ONG y actores de la economía social. Debemos exigir transparencia y evaluación de resultados basada no solo en el gasto sino en el impacto social, permitiendo un seguimiento público del uso de los fondos.

Queremos recuperar la gobernanza multinivel como estándar básico, reforzando la participación del Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones, garantizando la voz de los territorios en la toma de decisiones.

Europa debe ser un espacio de cohesión social, oportunidades compartidas y un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. Sin una política de cohesión fuerte y un FSE capaz de liderar la inclusión y el empleo digno, cualquier horizonte de competitividad europea será, sencillamente, un espejismo. Apostar por más Europa social, es la única vía para proteger nuestro estado del bienestar y la democracia, ofreciendo esperanza en tiempos de incertidumbre. ​ No olvidemos que los derechos que no se defienden se pueden perder.