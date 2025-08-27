La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Enfermería y cuidados

Consideramos urgente que se actualice un convenio laboral de la sanidad privada que lleva más de una década estancado en nuestra región

José María Herrera Fernández

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:24

Estimada ciudadanía: permítame que, en estos días de verano, desde el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia aprovechemos para acercarnos a ustedes ... para compartir nuestras inquietudes como enfermeras y reflexionar sobre algunos de los aspectos de nuestra profesión que, aunque muchas veces se consideran obvios, no significa que sean siempre verdaderamente conocidos. Nos referimos, qué duda cabe, al cuidado. Nuestra labor cuidadora y lo que implica ejercerla con la profesionalidad, la cercanía, el conocimiento y la formación que es propia de la Enfermería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras desplomarse en una playa de Mazarrón
  2. 2

    La alta temperatura del Mediterráneo aboca a la Región de Murcia a un otoño de riesgo por dana: «Los cauces y avisos tienen que estar listos»
  3. 3 Viva Suecia homenajeará a la tierra que les ha permitido «cumplir su sueño» en el pregón de la Feria de Murcia
  4. 4 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  5. 5 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  6. 6 Una joven de Molina de Segura pide donativos para tratar sus tres enfermedades raras: «Mi vida se limita a sobrevivir al dolor»
  7. 7

    La nueva tienda del Enrique Roca, un filón para las arcas del Real Murcia
  8. 8

    Un Carlos Alcaraz brillante al servicio barre de la pista a Opelka
  9. 9

    La Región de Murcia se sitúa desde 2021 a la cabeza de la incidencia de salmonelosis en España
  10. 10 Detenido por introducir billetes falsos de 100 euros comprando ropa de marca en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Enfermería y cuidados