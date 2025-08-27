Enfermería y cuidados

Estimada ciudadanía: permítame que, en estos días de verano, desde el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia aprovechemos para acercarnos a ustedes ... para compartir nuestras inquietudes como enfermeras y reflexionar sobre algunos de los aspectos de nuestra profesión que, aunque muchas veces se consideran obvios, no significa que sean siempre verdaderamente conocidos. Nos referimos, qué duda cabe, al cuidado. Nuestra labor cuidadora y lo que implica ejercerla con la profesionalidad, la cercanía, el conocimiento y la formación que es propia de la Enfermería.

Somos las profesionales sanitarias más y mejor valoradas, tanto en atención primaria como en los entornos hospitalarios. Y no es casualidad que así sea, más bien es el resultado del proceso de empatía que desarrolla la enfermera con el paciente (y su entorno), junto a la calidad del cuidado asistencial. Es decir, la suma de la actitud y la aptitud de las profesionales para poder ofrecer un cuidado que va más allá de lo asistencial, es una atención holística al ser humano llevada a cabo desde la ética y la ciencia.

Estamos presentes en sus vidas, desde el primer aliento hasta el último, en las puertas de urgencia, en las UCI, en las plantas de hospital, en los centros de salud de atención primaria, en las aulas escolares, en sus lugares de trabajo. Y tratamos de aportar salud junto a conocimientos basados en la evidencia científica para ayudarles a mejorar y favorecer el bienestar y la calidad de vida.

Somos responsables de hacer seguimiento farmacológico de sus tratamientos, corregimos hábitos no saludables y educamos para ello, acompañamos en el proceso de curación y, naturalmente, somos profesionales sanitarios con formación, conocimiento y experiencia suficientes para saber cómo prescribir. La sociedad nos reconoce por lo que somos: trabajadoras formadas, humanistas y resolutivas que forman uno de los pilares fundamental en los que se sustenta la salud y la sanidad, sin olvidar que con nuestro trabajo proporcionamos un ahorro tangible para el sistema.

La excelencia de nuestra profesión está fundamentada, como todos los conocimientos científicos, en una sólida formación que abarca desde la capacitación general hasta las distintas especialidades. Las matronas, por ejemplo, cuidan de la salud sexual y reproductiva y acompañan el milagro del nacimiento. Las enfermeras de salud mental abordan el bienestar emocional y psicológico de la población. Las enfermeras de atención primaria son el primer contacto con el sistema de salud, promoviendo hábitos saludables y previniendo enfermedades. También contamos con especialistas en el ámbito militar, en cuidados pediátricos, geriátricos, de urgencias, y en un largo etcétera de campos que demuestran la amplitud y profundidad de nuestro saber.

Además, nuestra profesión ha abrazado la investigación científica como base de evolución y desarrollo. En la Región de Murcia, ya son más de 120 las enfermeras doctoras que, a través de sus investigaciones, contribuyen al avance de la ciencia del cuidado, mejorando las técnicas, los protocolos y, en última instancia, la calidad de la atención que ustedes reciben. Esto es un claro ejemplo de que la vocación no está reñida con el conocimiento de alto nivel y la continua actualización profesional.

Sin embargo, también nos enfrentamos a desafíos constantes. Lidiamos con bajas ratios de personal, una carga asistencial desbordante y la precariedad laboral, que se manifiesta en contratos de sustituciones de verano que apenas garantizan tres meses de trabajo. La vocación no puede ni debe ser la excusa para la explotación. Permitir que esta situación persista no solo nos perjudica a nosotros como profesionales, también a la sociedad en su conjunto porque desaprovechar conocimientos y capacidades va en contra de la salud de la sociedad y detrimento de los cuidados.

Por ello, desde el Colegio Oficial de Enfermería reivindicamos insistentemente el aumento de las plantillas tanto en atención primaria como en la sanidad hospitalaria pública. Consideramos urgente que se actualice un convenio laboral de la sanidad privada que lleva más de una década estancado en nuestra región. Naturalmente, exigimos ser reconocidas como Grupo A1 porque nuestra formación y capacitación así lo garantiza y avala. Es una cuestión de justicia profesional y de optimización de los recursos sanitarios para el bien común. Nuestro trabajo, que para algunos es una labor a menudo subestimada e invisible, requiere el reconocimiento y apoyo que merece.'

Gracias por valorar a la Enfermería como lo hacen, por permitir que desde el Colegio de Enfermería nos acerquemos un poco más a todos, disfruten del verano, de sus vacaciones y de sus seres queridos. Mientras tanto, las enfermeras seguiremos estando aquí, a su disposición, con la misma entrega y compromiso de siempre, y con la garantía de que nuestra formación e investigación están siempre a su servicio.