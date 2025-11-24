Todos los nombres de la Dependencia

Debería llegar un momento en que nos atrevamos a llamar a cada cosa por su nombre. Por ahí quiero comenzar, porque en el tema que ... hoy me ocupa podrían usarse muchos nombres, todos legítimos: olvido, mezquindad, abandono, insensibilidad, maltrato, incompetencia... y otros que prefiero no enumerar por su pesada carga emocional.

Lo doloroso es que todos ellos podrían aplicarse a una cuarta parte de nuestra población, a quienes solemos llamar, con una mezcla de ternura y distancia, personas mayores.

Hace unas semanas tuvimos acceso al informe del Observatorio Estatal para la Dependencia que anualmente elabora la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Lo cierto es que se hace difícil contener el estupor y la rabia ante unos datos que ponen de relieve la dramática situación que viven hoy día muchas personas mayores en situación de dependencia en nuestro país y, concretamente en la Región de Murcia. Y es que resulta inasumible comprobar cómo, diecinueve años después de la aprobación de la Ley 19/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aquella que nació con la vocación de ser universal, pública y de carácter subjetivo, sigamos hablando de demoras, desigualdades y abandono. Una ley que prometía proteger el derecho de todas las personas a ser cuidadas con dignidad, independientemente de su renta o del territorio donde vivieran, ha acabado siendo víctima de la desidia política, de la burocracia y del olvido, cayendo las propias administraciones en ilegalidades y, en su propio incumplimiento de manera sistemática.

El informe del Observatorio lo deja claro: 16.348 personas siguen en lista de espera en la Región de Murcia, donde los tiempos de tramitación alcanzan una media de 563 días, casi el triple de lo que marca la ley. Los datos para la Dependencia colocan a Murcia entre las comunidades con peor gestión y menor inversión, destinando solo 1.667 euros por persona y año, frente a los 1.968 de media nacional. La consecuencia no es solo económica: es humana. Miles de mayores y familias viven atrapadas en una burocracia y en un laberinto administrativo que retrasa derechos básicos y esenciales, y que, demasiadas veces, llegan tarde. Un dato significativo es que cada día en nuestra Región mueren tres personas esperando un recurso al que nunca pudieron acceder (1.053 personas fallecidas en lo que va de año).

Mientras tanto, los recursos sociales para mayores y, en concreto, los centros de día, a muchos de los cuales aquí represento, sostienen cada día la vida cotidiana de cientos de mayores, intentando sobrevivir entre la infrafinanciación, costes desbordados y un reconocimiento insuficiente desde el punto de vista político y, a veces, social. El sistema se sostiene muchas veces, no por la financiación o el interés político de las administraciones, sino por la vocación de quienes cuidan, transformando a diario, la atención en vínculo humano. Desde aquí pedimos a la administración de una vez por todas valentía, recursos y respeto para los que cuidamos y, sobre todo, para quienes ya nos lo dieron todo.

Si disponemos de una ley garantista con los derechos de las personas mayores en situación de dependencia, tanto en nuestra Región como en el resto de España, ¿cómo es posible que se incumpla sin pudor en aspectos tan esenciales como la financiación o los tiempos de espera? ¿Por qué el Estado no asume su obligación legal de financiar el 50% del gasto en dependencia, tal y como determina la Ley 39/2006, aportando apenas un exiguo 27% en el caso de nuestra comunidad autónoma, y trasladando así una carga económica desproporcionada a las regiones? ¿Cómo se puede justificar, además, una distribución desigual de los fondos entre comunidades, con tratos preferentes derivados de convenios singulares con el Estado –v. gr. el caso del País Vasco–, que rompen el principio de equidad?

Si de verdad queremos, de una vez por todas, un sistema de dependencia que garantice los principios de igualdad y universalidad, tal como recoge la ley, necesitamos voluntad política y recursos reales para poner fin a la situación de infrafinanciación que vivimos hoy día.

Es urgente agilizar las valoraciones y tramitaciones, profesionalizar los cuidados –reduciendo la carga que hoy soportan las familias– y priorizar la inversión en los servicios de proximidad, especialmente en los centros de día, donde se hace visible cada día el verdadero sentido del cuidado y se da respuesta a una gran parte de las necesidades de las personas mayores dependientes, en nuestra Región y en el resto del país. ¡No hagamos de la vulnerabilidad de las personas mayores un fenómeno estructural en nuestras sociedades! Ellas merecen mucho más, por lo que fueron, por lo que son.