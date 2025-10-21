500 años en la historia de un compromiso asistencial

En una fría mañana del 26 de enero del año 1266, las mesnadas de Jaime I, en nombre de su yerno Alfonso X, conquistan definitivamente ... la ciudad de Murcia. Tras la apertura pacífica de las puertas de la urbe por acuerdo alcanzado tras el sitio militar, es plausible pensar que las tropas y civiles acompañantes precisarían auxilio por heridas, enfermedades y otros padecimientos y tal vez se ubicara a los necesitados de dicha atención en la Torre de Caramajul del Alcázar Nassir.

En los siguientes años entre 1266-1278, el rey Alfonso X el Sabio donó –según algunas investigaciones– a los frailes templarios la Torre de Caramajul en el Alcázar Nassir, para construir un hospital que, aunque tuvo un funcionamiento limitado, se considera un precursor de la atención sanitaria en la ciudad, ya que hunde sus raíces en los mismos momentos de la historia, en los cuales se alumbra la incorporación a la Corona de Castilla, allá por el siglo XIII.

Es desde el año 1525 cuando se hallan plenamente datados los documentos que atestiguan la fundación por el Cabildo de la Catedral, el Obispado y el Concejo de Murcia del llamado 'Ospital General' que posteriormente recibió el nombre de Hospital General de Nuestra Señora de Gracia, con el propósito de socorrer a los enfermos pobres. Aunque su fundación se sitúa en los primeros años del siglo XVI, la gestión y la evolución de este centro marcarían la historia hospitalaria de la ciudad durante siglos.

La historia, a veces, nos ofrece paralelismos interesantes que pueden venir a colación sobre las modificaciones necesarias en ocasiones para garantizar la perdurabilidad y la sostenibilidad y así fue en el año 1560, cuando las autoridades responsables de entonces, para hacer más viable la institución sanitaria, decidieron fusionar el hospitalillo de Puerta de Castilla, el de Puerta Nueva y el de Santa María de Gracia, para reforzar los medios y los recursos del hospital resultante, que a partir de mediados del siglo XVII pasó a denominarse hospital de Nuestra Señora de Gracia y del Buen Suceso, de cuya administración se hicieron cargo los frailes de la Orden de San Juan de Dios, en 1617, por lo que es lógico que al uso fuese más conocido como hospital de San Juan de Dios, aunque nunca, curiosamente, tuvo oficialmente tal denominación.

En los inicios del siglo XIX, la administración, con las nuevas ideas liberales, pasa a ser ejercida por las autoridades públicas y bajo las leyes de beneficencia del Reino. Durante la guerra de la Independencia fue llamado hospital Cívico Militar de Murcia. Posteriormente pasó a depender del Ayuntamiento de la ciudad de Murcia a través de su Junta Municipal de Beneficencia, hasta que con las Reales Órdenes de 1846 y 1849, nacían las diputaciones y se creaban las beneficencias locales, municipales y provinciales, según el ámbito geográfico de sus competencias, y así pasó el hospital a depender de la Junta Provincial de Beneficencia de la Diputación, y a llamarse Hospital Provincial, nombre que mantuvo hasta más allá de la primera mitad del siglo XX.

El hospital ha dependido del Cabildo Catedralicio, Concejo de la ciudad, posteriormente Ayuntamiento, de la Diputación Provincial tras su creación en el siglo XIX, de la Comunidad Autónoma y del Servicio Murciano de Salud. Ha sido gestionado por órdenes religiosas –de forma mayoritaria por la Orden hospitalaria de San Juan de Dios (1617) y Hermanas de la Caridad (1855)– y por administradores públicos, ya sea de la ciudad, centrales e incluso militares. Sus instalaciones casi siempre situadas a la vera del río, en los extramuros de la ciudad antigua (Hospital e Iglesia de San Juan de Dios) han sido diversas. Durante periodos de tiempo más o menos largos, ha estado ubicado transitoriamente en razón de diferentes motivaciones en lugares tales como el monasterio de Los Jerónimos, Iglesia y Convento de Las Agustinas, Complejo Asistencial de Espinardo y edificio Hospital de la Cruz Roja.

Atendió en sus orígenes y durante siglos a los enfermos psiquiátricos, siendo génesis del actual Hospital Psiquiátrico de Murcia. En sus aledaños se ubicó en sus primeros tiempos la Facultad de Medicina de Murcia. Posteriormente cobijó la Escuela de Enfermería y de Estomatología.

A lo largo del tiempo el hospital, además de realizar su labor asistencial, ha ido desarrollando labores de investigación y docencia. El centro fue el primero con carácter universitario en la región. En la actualidad es la referencia hospitalaria del Área de Salud VII, Murcia-Este (Murcia, Santomera, Beniel) dependiendo del Servicio Murciano de Salud.

El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia es la denominación presente de una institución hospitalaria que ha servido al municipio de Murcia, su entorno y a la provincia con dedicación y entrega durante más de 500 años. Y lo ha hecho desde su vocación de servicio público permanentemente enraizada a lo largo de todos sus siglos de historia, en todas aquellas personas –profesionales de todas las categorías y disciplinas– que han desarrollado su trabajo en el centro ayudando a los enfermos y a sus familias cuando han precisado cuidado, acompañamiento y atención del mal que les aquejaba.

El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia que celebra los 500 años oficiales de su fundación y los 20 años desde el comienzo de su última etapa, sigue fiel a su vocación histórica de respeto y fidelidad a la tarea encomendada por los ciudadanos de la ciudad y de la Región, que se sintetiza en su eslogan, asumido dentro de su misión visión y valores: 'Compromiso Asistencial Impregnado de Valores'.

Agradecimientos a J. Benavides, M. Méndez, F. Santiuste y A. Martínez.