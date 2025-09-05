Es tiempo de mudanza en mi vida. Abandono una década de hogar para trasladarme a un puñado de kilómetros. Parece un acontecimiento menor pero el ... que lo haya vivido sabe que no. De repente, cambia el eje de rotación que sostiene la rutina diaria, varían las coordenadas donde descansa el sofá desde el que contemplas el mundo y todo cambia. Amanece una etapa nueva en forma de metros cuadrados por estrenar. Es un acto simbólico, pero tiene un enorme poder.

Mudarse no es cualquier cosa, y ya no tanto por el esfuerzo logístico que supone, sino por todas sus implicaciones. Una mudanza no deja de ser una promesa, un guiño confiado hacia el futuro. Darse la oportunidad de levantar una persiana y ver otro paisaje. Abandonar la zona de confort, vencer la pereza, respirar otro aire. Mudarse es un diminuto acto de fe hacia una tierra prometida.

Una mudanza significa un cambio y eso siempre puede dar un poco de vértigo. Un cosquilleo en el estómago. Dice Carmen Machi en 'Furia' que «cuando cambias, siempre pierdes algo y, aunque sea para mejor, te queda una sensación de vacío». Hay que saber conjugar un poco de nostalgia tramposa con una buena dosis de ilusión por estrenar el decorado en el que tendrán lugar las próximas funciones de tu vida. Y ya sabemos que el contexto es importante para entender el contenido.

Mudarte significa avanzar y eso implica dejar algo atrás. Renunciar a un poco de tu pasado para abrazar cajones deshabitados y paredes vacías, que no deben asustar, al contrario. Son oportunidades de construir algo nuevo, como un lienzo en blanco, preparado para ser manchado porque ese es su único sentido. Hay varios momentos en la vida en los que toca embalar años de experiencias en cajas de cartón, como una oportunidad de filtrar todo lo vivido, apartar lo que estorba y continuar sólo con lo necesario. A lo sumo, permitirnos un diminuto pellizco en el corazón cuando asoma al fondo de un cajón, una nota, una fotografía, una carta de alguien que era imprescindible en tu vida y del que ya hace mucho que no sabes nada. Una debilidad pasajera para poder continuar con más fuerza la limpieza interior.

Podemos mudarnos sin necesidad de cambiar de casa. Podemos ejercer nuestro derecho a pasar página, a aparcar lo superfluo y lo insano y condenarlo al olvido. Y proseguir el viaje, como decía el poeta, ligero de equipaje, como un ejercicio de supervivencia que nos recuerde que nada de lo que tenemos es seguro pero tampoco es obligatorio. Que es legítimo quitarnos un peso de nuestra mochila para seguir avanzando con más seguridad y sin distracciones.

No sólo eso. Convendría mudarse de uno mismo de vez cuando para ser otro durante un tiempo. Mudarnos para oxigenar, para vernos desde fuera y reconocer sinceramente si el retrato que contemplamos en la distancia nos gusta lo suficiente. Y, desde este lugar, ser capaces de tirar lo innecesario y dejar hueco para todo lo bueno, que sí, que necesita su espacio, que no puede amontonarse con lo viejo. Todos tendríamos que obligarnos a nuestra propia mudanza, nuestro septiembre con rotuladores nuevos.

La próxima página de mi vida tendrá forma de puerta de entrada con un gigantesco y sincero 'Bienvenidos' para todos aquellos que quieran asomarse a la segunda parte del partido de mi vida. A todos ellos les recibiré con adelante, estáis en vuestra casa. Sois bienvenidos a este pequeño habitáculo en el que la alegría, la ilusión y el recuerdo que fuimos sea la costumbre. Y al que están invitados a entrar muchos de los que había antes, pero no todos, y algunos nuevos, pero tampoco todos.

Decía Ernesto, el hijo de Federico Luppi en la pantalla, que no sabía cuál era su lugar en el mundo, pero cuando llegara, sabría que sería ese. Un lugar es una casa, pero también es un territorio, es un trabajo o una persona. Sólo si estamos dispuestos a emprender una verdadera mudanza conseguiremos llegar allí. Y, cuando lo hagamos, entonces sí, ya no nos querremos marchar.