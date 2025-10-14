Vaya por delante que el título es una provocación. Por supuesto que no todo el mundo miente. Claro que no. Sólo mienten los demás.

Vivo ... con una constante sensación de irrealidad, un sentimiento que va más allá de la perplejidad, que es por donde empezó todo esto. Observo sin poder pestañear el nivel de degradación generalizada del discurso público y la forma en la que, por oportunismo e irresponsabilidad, se está deteriorando tanto la convivencia. Cuando queramos arreglarlo, va a hacer falta algo más que una mano de pintura para maquillar el destrozo. Es casi imposible escapar de los gritos y de las soflamas, de los insultos, del menosprecio por todo lo ajeno, de esta atmósfera tan densa por la polarización que nos impide reconocernos cuando nos cruzamos.

En este camino hacia la autodestrucción hemos ido perdiendo cosas que antes creíamos importantes, como el respeto por las opiniones ajenas, la mesura, el diálogo sobre las cosas y no sobre las personas y la conversación sin aspavientos y sin demagogia. Ya nadie echa de menos todas estas cosas, supongo que porque no son prácticas, qué sé yo. El caso es que hemos ido sacrificando todo lo que un día era irrenunciable en la hoguera de esta posmodernidad interminable en la que las percepciones personales tienen tanto valor como los hechos, en la que lo de menos es pensar sino sentir, en la que todo es relativo y opinable y las ideologías han barrido el sentido común. En esta hoguera, la primera víctima ha sido la verdad. Y en su lugar, en el altar de lo sagrado, hemos colocado la mentira en sus más variadas formas.

La verdad no es imprescindible frente a la rentabilidad de una buena falsedad calculada

Siempre ha existido la mentira, eso es cierto, pero antes acostumbraba a ser un artículo de lujo, una excentricidad que había que disimular. Pero ya no. La mentira se ha convertido en un bien de consumo, un artículo de primera necesidad que no viene acompañada ni de escrúpulos ni de remordimientos. La mentira es un día más en la oficina, parte de la rutina que muchos usan con absoluta naturalidad porque saben que no pasa factura. Decía el Doctor House que «una verdad básica de la condición humana que todo el mundo miente (...) lo único que varía es sobre qué».

Y no, no se trata de bulos o fango. Se trata de algo peor. La confirmación definitiva de la victoria social del engaño, de que la mentira merece la pena, que es útil, mucho más útil que la verdad. Y no solo eso. El convencimiento absoluto de que solo yo y los que piensan como yo gozamos del monopolio de la verdad y que cualquier opinión contraria es errónea y, probablemente, malintencionada.»¿Sabes que es verdad?», pregunta el actor Sebastian Stan caracterizando a Donald Trump en la película 'El aprendiz': «Lo que digo yo es verdad».

La mentira actúa como una anestesia social contra la fría realidad porque reconduce los hechos hasta amoldarlos perfectamente a la versión de cada de cual. El autocontrol que nos imponíamos socialmente se ha evaporado. El fin justifica los medios. La verdad no es imprescindible frente a la rentabilidad de una buena falsedad calculada.

Cuando visité Buenos Aires hace unos meses, fotografié una enorme valla pegada a la autovía que decía: 'Alquilo este espacio para que ningún político pueda mentirte'. Alguien con sentido del humor había decidido pagar unos buenos pesos para ocupar un espacio publicitario y que así no pudiera utilizarlo ningún político con sus mentiras. Aquello era un acto heroico y, como tal, merece continuidad. Pero, no va a hacer falta invertir dinero, no, sólo será necesario actuar del modo correcto. Comprometerse a rellenar todos nuestros espacios sociales, nuestras conversaciones, todo lo que escribimos o publicamos, con hechos ciertos y verdaderos, alejándonos de los rumores, de los bulos y renunciando a la ventaja social, profesional o personal que nos proporciona la mentira. Si todos lo hacemos, nos encontraremos miles, millones de verdades empapelándolo todo, como diques de contención contra la mentira. Si ocupamos todo de verdades, dejaremos poco hueco para el resto. Es un buen momento para ocupar el espacio que hace tiempo conquistó la mentira y condenarla al lugar del que nunca debió salir.