Todo el mundo miente

La mentira actúa como una anestesia social contra la fría realidad porque reconduce los hechos hasta amoldarlos perfectamente a la versión de cada de cual

José Carlos Losada Díaz

Martes, 14 de octubre 2025, 01:08

Vaya por delante que el título es una provocación. Por supuesto que no todo el mundo miente. Claro que no. Sólo mienten los demás.

Vivo ... con una constante sensación de irrealidad, un sentimiento que va más allá de la perplejidad, que es por donde empezó todo esto. Observo sin poder pestañear el nivel de degradación generalizada del discurso público y la forma en la que, por oportunismo e irresponsabilidad, se está deteriorando tanto la convivencia. Cuando queramos arreglarlo, va a hacer falta algo más que una mano de pintura para maquillar el destrozo. Es casi imposible escapar de los gritos y de las soflamas, de los insultos, del menosprecio por todo lo ajeno, de esta atmósfera tan densa por la polarización que nos impide reconocernos cuando nos cruzamos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

