En apenas unos días, el mundo ha despedido a dos hombres buenos. Primero se fue el papa Francisco y, poco después, el expresidente de Uruguay ... José Mujica. Es posible estar muy alejado de sus ideas, mucho, en lo religioso y en lo ideológico y, sin embargo, sentirse identificado de alguna manera en sus vidas. Dejan un legado difícil de cuestionar, con luces y sombras es cierto, pero con un rastro incompatible con la indiferencia.

Fueron, por encima de todo, dos hombres coherentes. Y eso es un lujo en un mundo en el que triunfa la conveniencia personal y en el que la mentira es rentable. Ambos fueron un ejemplo vivo de lo que proclamaban en una sociedad en la que estamos acostumbrados a que la palabra no valga nada. Los dos cultivaron toda su vida un modo concreto de estar en el mundo y de comportarse con ellos mismos y con el resto. Una conducta sencilla en sus postulados y difícil en la ejecución, porque los discursos alcanzan hasta donde hay que aplicárselos a uno mismo. Quizás por eso, sus vidas resonaron tan alto, porque los dos fueron ejemplo real de cómo construir un mundo en el que la ética, la justicia y la bondad puedan tener un valor real. Me detendré en la bondad.

La bondad no está de moda, es cierto. Es como una cualidad blanda, un adorno de esos que pones en el despacho, pero en el que nunca reparas y acabas olvidando que está ahí. Aparentemente, se ha vuelto inservible en un mundo gobernado por el narcisismo y por lo superficial.

Pero lo cierto es que la bondad es atractiva. Seduce cuando es auténtica. No deja impasible a nadie. Entre otras cosas, porque cambia el modo en el que vemos al que la practica y, a la vez, cambia también a quien la recibe, transformándole en alguien mejor. Y además es contagiosa. Decía el papa Francisco que «una persona buena contagia a otras con su ejemplo».La bondad no deja de ser un acto de belleza.

La bondad es también un acto de inteligencia. El mayor de todos. Y el más difícil. La bondad no se disfraza, no se esconde. Derriba todos los muros y arrasa con la indiferencia. La bondad desmorona, aplasta. Confunde a los malos. Les desorienta. Por eso hay que practicarla de forma incansable, para que el odio nunca gane solo porque los buenos no hagan nada. La bondad, cuando es pura, arrasa como un tsunami y no deja nada en pie.

La bondad puede inundarlo todo, lo personal y también lo profesional. Tanto es así que el neurocientífico Howard Gardner aseguraba que una mala persona nunca podría ser un buen profesional. «No llegan a serlo nunca», decía. Y Adela Cortina reconocía, en las cuestiones públicas, que «la política es demasiado importante para dejarla en manos de gente que no sea buena persona». La bondad es perfecta en todas sus dimensiones siempre que sea auténtica. Y cualquiera es capaz de reconocerla cuando la ve.

No sólo eso. La bondad es un acto de fortaleza, de fuerza mental, de seguridad. No debilita a quien la práctica. Más bien lo contrario. Le otorga un poder absoluto, una fuerza inagotable y poderosa que contamina como una mancha de petróleo. La bondad puede cambiar casi todo lo inevitable.

Adrià Montoro es un joven de 30 años de Barcelona que, hace unos meses, decidió convertirse en donante anónimo. Adrià regaló uno de sus riñones a un desconocido. Al hacerlo de este modo, perdía la oportunidad de recibir el agradecimiento de una persona a la que, quizás, había salvado la vida. A cambio, sólo obtenía la satisfacción personal e íntima de haber protagonizado un acto puramente bueno. Sólo eso. ¿Por qué alguien joven y sano decide hacer esto?, le preguntaron. Y él contestaba: «Para cumplir con una filosofía de vida, basada en el amor y la ayuda al prójimo». Un acto de generosidad pleno, de bondad al alcance de muy pocos.

El papa Francisco repetía una y otra vez una idea que, por básica, no deja de ser revolucionaria: «No se cansen de ser buenos». Qué difícil es y qué fácil.