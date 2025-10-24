La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Nada es lo que parece

Banderas

Ante tanto ímpetu 'banderil', decidí instalar un mástil en mi terraza, e ir colocando las banderas que a mí me parecieran mejor

José Belmonte

José Belmonte

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:22

Lo que más me llamó la atención la primera vez que desembarqué en los Estados Unidos –fue allá por 1987, y aterrizamos en el aeropuerto ... de Dallas-Fort Worth, en Texas– fue la enorme estatura de la gente, y el modo tan curioso de vestir: con mucha elegancia, desde luego, pero con unos enormes sombreros, que convertían a estos tipos en verdaderos gigantes, con sus botas vaqueras, de piel vuelta, y esos curiosos lazos alrededor del cuello, en vez de la tradicional corbata, con imágenes en relieve de vacas con enormes cuernos sobre la chapa.

