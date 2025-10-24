Lo que más me llamó la atención la primera vez que desembarqué en los Estados Unidos –fue allá por 1987, y aterrizamos en el aeropuerto ... de Dallas-Fort Worth, en Texas– fue la enorme estatura de la gente, y el modo tan curioso de vestir: con mucha elegancia, desde luego, pero con unos enormes sombreros, que convertían a estos tipos en verdaderos gigantes, con sus botas vaqueras, de piel vuelta, y esos curiosos lazos alrededor del cuello, en vez de la tradicional corbata, con imágenes en relieve de vacas con enormes cuernos sobre la chapa.

Poco después, ya por las calles de los Estados Unidos, paseando por algunos de sus barrios, advertí que en muchas de las casas –construidas con madera y con un amplio jardín poblado de árboles– se exhibía una bandera americana de gran tamaño que ondeaba al viento. Creí que se trataba de un organismo oficial, de alguna sección del ayuntamiento o del estado. Pero era, simplemente, una muestra del orgullo de los americanos, que se sienten complacidos de ser como son, de ser ciudadanos del país más rico del mundo.

Porque he de confesar que nunca me han gustado del todo las banderas. Puede que sea, si no un trauma infantil, sí una herida mal curada de mi juventud. En mi época de estudiante, los temidos Guerrilleros de Cristo Rey, que eran algo así como las juventudes del franquismo tardío, eran fáciles de identificar porque solían llevar, casi marcada a fuego, en la correa del reloj, una imagen con la bandera nacional. Era, pues, sencillo detectarlos, y a ellos, que se los comía el orgullo y la soberbia, sabiéndose protegidos por la policía de la época y por una parte de la sociedad que aún seguía anclada en lo más negro del pasado, les daba igual, porque sacaban pecho y te retaban hasta la provocación. Por eso, quizá, nunca me ha gustado colocar una bandera española en la puerta de mi casa, ni siquiera cuando los catalanes se autoproclamaron independientes.

Tengo varios vecinos que en cuanto se les estropea la bandera a causa del viento o por el desgaste propio de los soles de agosto, acuden de inmediato a renovarla para dejar constancia de que ahí, en esa casa, vive un español de primera, un 'español de bien', un patriota, un tipo capaz de comerse el mundo por defender a la nación. Hace un par de años, ante tanto ímpetu 'banderil', decidí instalar un mástil en lo alto de mi terraza, e ir colocando las banderas que a mí me parecieran mejor en cada momento. La gente miraba hacia lo alto y se preguntaba qué demonios hacía allí el estandarte de Brasil, país al que se marchó un tío abuelo mío con 20 años y que jamás regresó, quizá obnubilado por los encantos de aquellas damas. Un tiempo después, apareció la bandera de Cuba. El motivo no era otro que rendir homenaje a varios de mis escritores predilectos, como José Lezama Lima o Cabrera Infante, nativos de esa nación. O la de Polonia, en ofrenda a uno de los estados que más ha sufrido sobre la faz de la tierra, y también por mis suegros y por mi mujer. O la de Moldavia, porque tiene unos colores que a mí me encantan, y una hermosa águila en el centro, con una cruz en el pico, y la cabeza de un bravo toro en el pecho.

Pero la que más me divierte de entre todo ese revoltijo de banderas que guardo en el vestidor de la terraza, es la de pirata, con su calavera monda y lironda y las dos tibias cruzadas, como en los tiempos de Francis Drake o Barbanegra. Es posible que el capricho sólo sea en memoria de Robert Louis Stevenson y su novela 'La isla del tesoro'. No digo que no. Pero, sobre todo, está ahí para demostrar lo efímero y lo trivial –'memento mori'– de estos símbolos que sólo deberían llevarse en lo más hondo del corazón, alejados de esos estúpidos trileros que se apropian de ellos.