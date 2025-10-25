'3IAtlas' y el fin del mundo

3IAtlas. Tengo un par de compiyoguis que no paran de darme la brasa con la historieta esa de que se acerca el fin del mundo. ... Oye, que por muy amigos que sean se pasan de pesados. Ya les he tenido que recordar varias veces aquel calendario 'fake' de los mayas que nos pronosticaba un tremendo caos mundial en 2012 y que, al final, resultó un camelo, un bulo muy bulero que diría la maquinaria monclovita de Su Sanchidad. Hasta con las profecías fallidas del mismísimo Nostradamus les he tenido que responder a tanta matraca. Pero ellos, él y ella para más señas, siguen con su tole-tole. El fin del mundo se acerca. Y yo con estos pelos.

Por si no tuviéramos bastante, ahora parece ser que se acerca a nuestra Tierra una especie de cometa rebelde al que los científicos han bautizado como '3I/Atlas', que viene desde el exterior de nuestro sistema solar. Te digo rebelde porque son bastantes los observadores de medio mundo que coinciden en que tanto su órbita/hipérbole como su trayectoria no son los habituales en un asteroide de este tipo. Para alimentar la imaginacion unos dicen que tiene cola y otros aseguran lo contrario. La NASA, mantienen, está completamente desconcertada con el recorrido que le vienen siguiendo y con los apagones que se observan misteriosamente mientras el objeto conserva una frenética actividad. '3I/Atlas' desafía las leyes de la física, argumento más repetido. Y claro, con tal panorama se dispara la especulación hasta el punto de que Avi Loeb, célebre astrónomo de Harvard, ya ha avanzado una teoría a la que se han apuntado millones de seguidores en todo el mundo: no es un asteroide sino unartefacto de tecnología extraterrestre. Fascinante, oye. Tan deslumbrante que Paco y Trini, mis habituales contertulios, aprovechan para anunciarme su alucinante teoría apocalíptica.

Alienígenas.Vienen los extraterrestres, están llegando, para anunciarnos y prepararnos para el fin del mundo. Que si el día menos pensado, a estos señores de la guerra llamados Trump, Putin o Kim Jong-un les da por apretar el botoncito rojo nos vamos todos, todas y todes a pedirle la venia a San Pedro. Nos ha jodido mayo con las flores, dirían los alienígenas del '3I/Atlas', un disparate terrícola así alteraría gravemente el equilibrio cósmico. Y para terminar de joderme los macarrones con chistorras (no confundir con las de Ábalos y Koldo), Trini y Paco me dibujan a los cuatro jinetes del Apocalipsis que estamos viviendo en la actualidad entre guerras, genocidios y demás barbaries. Polémico tema en medio mundo que inunda las redes sociales.

Por si no tuviéramos bastante, parece ser que se acerca una especie de cometa rebelde

Confesados. Mira lo que te digo, si el fin del mundo está cerca, pocas bromas, a mí que me pille confesado. Por si acaso, que decía aquel conocido ateo a las puertas de su muerte. El problema, voy a lo que voy, es que, a este paso, no vamos a tener confesor que echarnos a la boca. O al oído, según se tercie. Los confesionarios se vacían por falta de curas. Y el día que desaparezcan, ya te digo, reventarán las consultas de los psicólogos. El fin de los tiempos llegará un día, con alienígenas o sin ellos, y acabaremos devolviendo al universo el traje que nos prestó. Tenlo claro.

Pérdidas. Entre tanta jodienda y alguna enmienda, me resisto a perder mi confianza en la Humanidad, qué quieres que te diga. Rhaner decía y con razón que el hombre será espiritual o no será hombre. Y en ese sentido es evidente que en todo el planeta se vive un despertar interior. Pero es curioso. Crecen los creyentes mientras bajan los consagrados. Fíjate en nosotros, los católicos. Suben los laicos comprometidos, baja el ministerio sacerdotal. Para hacérselo mirar porque quizá haya una iglesia más allá de la Iglesia. En Murcia, sin ir más lejos, Santo Domingo se queda sin Jesuitas antes del próximo verano. Incluido Juan Manuel Martín Moreno, uno de los teólogos más preparados del país, que ha anticipado su retorno a Madrid por temas de salud. Y San Andrés pierde a sus Agustinas para fin de año, con lo que uno de los conjuntos monásticos del barroco murciano se queda sin sus ángeles guardianes. En resumidas cuentas, si los agoreros no se equivocaran, que yo creo que se equivocan, a mí que el fin del mundo me pille confesado. Eso si, al paso que vamos, encuentro, encontramos, confesores.