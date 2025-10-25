La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

'3IAtlas' y el fin del mundo

La llegada del 'cometa rebelde', al que algunos ven como nave extraterrestre, desata en medio mundo la especulación apocalíptica

José Antonio Ruiz Vivo

José Antonio Ruiz Vivo

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:25

3IAtlas. Tengo un par de compiyoguis que no paran de darme la brasa con la historieta esa de que se acerca el fin del mundo. ... Oye, que por muy amigos que sean se pasan de pesados. Ya les he tenido que recordar varias veces aquel calendario 'fake' de los mayas que nos pronosticaba un tremendo caos mundial en 2012 y que, al final, resultó un camelo, un bulo muy bulero que diría la maquinaria monclovita de Su Sanchidad. Hasta con las profecías fallidas del mismísimo Nostradamus les he tenido que responder a tanta matraca. Pero ellos, él y ella para más señas, siguen con su tole-tole. El fin del mundo se acerca. Y yo con estos pelos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una macroorganización en la Región de Murcia con 83 detenidos y el primer cultivo de opio hallado en España
  2. 2 Vuelven las lluvias a la Región de Murcia este fin de semana: «Una masa de aire polar traerá un descenso de las temperaturas»
  3. 3

    El Real Murcia piensa en Alcalá para sustituir al lesionado Saveljich
  4. 4

    El Supremo tumba también el recurso del Gobierno regional contra el plan del Tajo y el recorte del Trasvase
  5. 5

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  6. 6

    Un aval bancario y 500.000 euros más para cerrar la venta del Cartagena en una semana
  7. 7 La Región de Murcia bate el récord de ocupados, con 700.800 en el tercer trimestre, a pesar de registrar 12.500 parados más
  8. 8 Evita problemas con el IBI al adquirir una vivienda: cuándo debe pagarlo el comprador
  9. 9

    El Monte Sacro de Cartagena contará con un parking y zonas de esparcimiento en agosto del año que viene
  10. 10 Cae una macroorganización en la Región de Murcia con 83 detenidos y el primer cultivo de opio hallado en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad '3IAtlas' y el fin del mundo