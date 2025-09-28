La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Zarzuela 'a la Feijóo'

Le falta menos gestoría 'hospitalaria' y más valentía para pegar a sus guisos un muñequeo de pimienta de cayena, a la vasca

José Antonio Martínez-Abarca

José Antonio Martínez-Abarca

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:56

Feijóo es, exactamente, como el plato llamado 'zarzuela de pescados a la gallega'. Galicia, en mi opinión, tiene una agradecible gastronomía. La separa de ser ... la mejor del país la poca imaginación en las preparaciones, al contrario que la catalana. Soy muy partidario de la sencillez, no de la melancolía en los guisos. Conozco Galicia bastante mejor que mi región de origen y puedo decir con una pasable autoridad (sin dejarme llevar por mis reprensibles entusiasmos), que lo que gana en materia prima insuperable lo rebaja en el inexplicable temor a la gracia, a dotar de la potencia que sí tiene por ejemplo el que es sin duda el mejor cocido del país, con 'unto' rancio y cerdo salado y curado. Ocurre por ejemplo en un plato que es de una tristeza de hospital. Sólo le falta que te lo traigan a la mesa iluminado por tubos de lívido neón: la zarzuela de pescados a la gallega que es igual que Feijóo, incluso en el aspecto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso amarillo
  2. 2 La Lotería Nacional deja 72.000 euros en la Región de Murcia
  3. 3

    El PP apuesta por limitar el acceso a los migrantes al Ingreso Mínimo Vital por el «efecto llamada»
  4. 4 Denuncian a un miembro de la lista del PSOE en Calasparra por un presunto delito de agresión sexual
  5. 5 Hallan a un hombre agredido y amordazado en Totana al que le habían robado su coche
  6. 6

    El PP diseña a puerta cerrada en Murcia su política migratoria
  7. 7

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  8. 8

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9

    Así se mima a las tortugas bobas que nacen en las playas de la Región de Murcia: «Son como nuestros chiquillos»
  10. 10 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 27 de septiembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Zarzuela 'a la Feijóo'