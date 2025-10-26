La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

No me saluden

Sánchez Dragó me dijo una vez en Tokio que allí «nadie te mira aunque lleves un ornitorrinco sobre la cabeza»

José Antonio Martínez-Abarca

José Antonio Martínez-Abarca

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:34

Se me enfadó mucho una conocida al no saludarla yo visualmente por la calle, dejándola con los ojos tendidos, que puede ser más desairado que ... tender la mano. Lo consideró una falta de todo y así lo expresó a otros conocidos. «Dice fulanita que el otro día te intentó saludar y la dejaste con la mirada plantificada». No tenía noticia. Como si yo no tuviese cosa mejor que hacer que un desaire injustificado a propósito. Me excusé con la cruda verdad: toda mi procupación al ir por la calle suele ser no pisar excrementos, cosa no inimaginable en mi siempre pringoso pueblo. No dispongo de mirada extra para dedicarla a repasar a la gente con la que me cruzo.

