No me saluden

Se me enfadó mucho una conocida al no saludarla yo visualmente por la calle, dejándola con los ojos tendidos, que puede ser más desairado que ... tender la mano. Lo consideró una falta de todo y así lo expresó a otros conocidos. «Dice fulanita que el otro día te intentó saludar y la dejaste con la mirada plantificada». No tenía noticia. Como si yo no tuviese cosa mejor que hacer que un desaire injustificado a propósito. Me excusé con la cruda verdad: toda mi procupación al ir por la calle suele ser no pisar excrementos, cosa no inimaginable en mi siempre pringoso pueblo. No dispongo de mirada extra para dedicarla a repasar a la gente con la que me cruzo.

Además, identificar por la calle a nuestros coterráneos es demasiado provinciano, e impide la concentración en altas reflexiones, que es lo que hace al pasear toda la gente que tiene algo interesante que decir sobre cualquier cosa. Lo propio de las grandes ciudades es no tener que saludar a nadie; uno se despreocupa de eso. El recientemente difunto escritor Sánchez Dragó me dijo una vez en Tokio que allí «nadie te mira aunque lleves un ornitorrinco sobre la cabeza». No digamos ya saludar. Si los lectores no tienen fresco lo que es un ornitorrinco, recomiendo la consulta a chatGPT, porque se trata de un animal muy vistoso para el paseo urbanita. La presidente de Madrid, Ayuso, dijo una vez algo que no es verdad, que Madrid es ese sitio donde no te encuentras a tu ex. Una vez en los 70, cuando la gente no viajaba, me encontré a mi tía en el puente de Westminster de Londres. Hoy los ex son capaces de eso y de mucho más.

Creo que debería haber un nuevo pacto social para el día a día en sitios donde la vida social discurre en sólo dos o tres calles. Darnos todos por saludados, indefinidamente. Pasar a lo siguiente. Liberarnos de esta cosa como de salida de misa de 12 en una película asfixiante de Buñuel. Creo que hay ocupaciones más graves para irlas desovillando en nuestra cabeza que el temor a dejar a alguien molesto por no haberlo saludado en nuestras dos o tres calles la vez número veintisiete, sólo ese día. No hay nunca tanta vida como para perder tanto el tiempo.