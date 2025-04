El papable Sarah

Compartir

Leo que cuenta con algunas posibilidades de ser nuevo Papa un cardenal guineano, de origen negro tan puro que parece tallado en madera africana de ... ferrocarril, más dura que el hierro. A sus 80 años conserva un rostro de gran dignidad, y sería hipotéticamente, de ser elegido, el último Papa antes del fin de los tiempos según profecías de Nostradamus, el célebre y enrevesado adivino. Nostradamus vivió en Turín y un día se me ocurrió ir a la que se considera era su casa, a olisquear. Me detuvo una placa, en la fachada, donde figuraba una maldición nostradámica hacia los que entraran en aquella casa. No tuve ganas de una profecía apocalíptica a mi costa y sali corriendo. Un tipo desagradable, aquel adivino.

El papable negro se llama Robert Sarah, considerado ultraconservador, anticomunista, antiwoke y critico con el Islam radicalizado. Es contrario a la ideología de género, que tiene como «demoniaca», y partidario del regreso a la misa en latín y dando la cara al sagrario, es decir, «ad orientem», de espaldas a la gente. También, algo notable siendo aborigen africano, es contrario a la inmigración ilegal, «la nueva forma de esclavitud de masas». Llama a no perder la identidad europea, y hay quien presupone que considera la agenda política de Bruselas también como algo satánico. Es incuestionable que la sonrisa paralizada de Ursula Von der Leyen deseca la sangre hasta reducirla a polvillo. Esa concentración facial de fanatismo, falsa higiene y oscuridad interior no la recuerdo desde la enfermera Ratched de «Alguien voló sobre el nido del cuco». A Sarah tampoco le hace gracia la ONU, que para él desprende infernal olor a azufre, como díjo un día en su sede de Nueva York el comandante Hugo Chávez (el sátrapa se refería a que el día anterior había estado allí el presidente Bush, «el Diablo», pero en cualquier caso algunos de los organismos de la ONU apestan a azufre). Todo esto sobre el papable africano es, naturalmente, música para mis cansados oídos. Para ser perfecto ya sólo haría falta que el Vaticano siguiera el viejo dicho de la diplomacia, «habla bajo y lleva un buen garrote». Sería necesario un buen garrote en los próximos tiempos, para suavizar tanta tontería como se ha enseñoreado del mundo. Me temo que este cardenal negro no llegará a nada y el mundo se acabará pronto, ordenadamente y con un suspiro.

