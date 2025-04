La Semana Santa es como nadar, o montar a caballo. Por mucho que sea el tiempo transcurrido desde que la vivimos por última vez, tenemos ... el cuerpo familiarizado y aunque haya pasado medio siglo, nunca se olvida esa habitualidad, esa costumbre.

Este año, por algún problema médico, no he visto ni un solo nazareno y sin embargo he sentido que la comitiva ha echado por recodos que son de mi exclusivo dominio privado, sentimental. Este año, no sé por qué, debe haber una explicación, he vuelto a mis antiguos compañeros de pupitre del cole, tras toda una vida evitándolos, y la Semana Santa ya no la siento, de pronto, como una mera molestia ciudadana. Tal vez sea porque al final uno vuelve siempre a lo que nos marcó al principio. Me ha bastado escuchar a lo lejos, si una brisa soplaba en mi dirección, la pesarosa, como si estuviese enterrada, vibración de trombones y tubas, tan iguales a las de los misteriosos funerales afroamericanos de Nueva Orleans. ¿Habéis escuchado a la Eureka Brass Band? ¿No parece deslizarse sin pisar el suelo en un Jueves Santo español, a oscuras? No me he permitido añorar Murcia, tampoco la de aquel entonces, ni un sólo segundo de mi vida, sólo los auténticos melancólicos no son nostálgicos. Pero, estos días, con lo que el aire me ha traído por la ventana he estado a punto de recaer en seres y cosas que trato de mantener siempre dos pasos por detrás de mi espalda, sin volverme, para no desmoronarme.

Es extraño el impresionante efecto que ahora nos producen sonidos aparentemente olvidados, o bien olores. Un viejo amigo muy próximo al Cabildo de cofradías, José Emilio Rubio, escribía una sección de periódico semanasantera en torno al «olor a cera». El evocador olor a cera, a los que somos del sur de España, nos traslada a la vez hacia nuestro viejo pasado y hacia un demasiado cercano futuro. Nos trae por un lado una reverberación de procesiones en Murcia que ya fueron con gente que no está, tan translúcidas hoy como una santa compaña, Y por otro lado, proyectándose hacia nuestra vejez, nos trae aquella cera sobrenatural que olía el famoso mozo de espadas taurino apodado 'Blanquet', que dicen que antipaba la capilla ardiente de sus maestros, quienes esa tarde iban a sufrir una cornada mortal. Hasta que, un día, esa cera que olió 'Blanquet' anticipó que él mismo no llegaría a ver otra mañana. Estos días me ha llegado un penetrante olor a cera, pero no quiero pensar cosas raras.