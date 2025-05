No molestar

En España se ha perdido la cordialidad de no telefonear a la hora de la siesta. Aunque se duerma la fugaz 'siesta de la cuchara' ... de Salvador Dalí (que consiste en sentarse con una cuchara entre los dientes y, en el instante en que caen los párpados, despertar con el tintineo del cubierto en el suelo), debe existir siempre un lapso de unas tres horas de silencio. Lo que se considera en casas decentes 'la hora de la siesta'. Está feo importunar a la gente durante esa 'hora'. Pero España se ha vuelto feísima y todos tratan de molestar en todo momento.

¿A qué hora empieza nuestra mundialmente célebre 'hora de la siesta', cuya tranquilidad debe extenderse durante tres? No se puede saber, es una especie de mancha temporal movediza. Si se conoce que la persona con la que queremos contactar come por ejemplo a la una y media, tardísimo para el estándar del resto del planeta, lo cortés es no llamarla hasta las cuatro y media. Si se come a hora española, y no digamos a hora española 'veraniega', entonces de buen tono es no telefonear hasta el día siguiente, ya que esa 'hora de la siesta' que debe durar tres se juntaría con otra mancha temporal movediza durante la que tampoco se debe importunar a nadie, la sagrada 'hora de la cena'. ¿A qué hora es la hora de la cena? Tampoco se puede saber. Si uno sigue más o menos costumbres británicas, la hora del 'dinner' es a las seis, tras el 'té de las cinco' que también es en realidad a las seis, igual que las corridas de toros a las cinco de la tarde son a las seis. Si hay cena formal en restaurante, en todo occidente se retrasa hasta las siete u ocho, incluso ocho y media o nueve. Pero, en cualquier caso, llamar a nadie después de las nueve y media de la noche es propio de alguien sin maneras, por ejemplo un estadounidense.

Así, si se necesita dar con alguien se debe llamar sólo por las mañanas, pero no antes de las diez. Antes de las diez de la mañana uno todavía se está haciendo al mundo y no hay por qué asaltar a nadie cuando todavía se está habituando al nuevo día. La regla de urbanidad debería consistir en telefonear sólo de diez a doce, o doce y media, momento del tradicional almuerzo de media mañana. Salvo en horario veraniego, en el que debe considerarse que durante todas esas horas la gente continúa durmiendo desde la madrugada anterior. Así que lo cívico es telefonear ya en septiembre.