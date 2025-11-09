La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Limosna por Bizum

El caso es que, con la tremenda inflación de los precios al consumo, el argumento de llevar o no «suelto» dejó de servir ante los pedigüeños

José Antonio Martínez-Abarca

José Antonio Martínez-Abarca

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:19

Antes llegaban los mendigos pidiendo limosna y los ciudadanos se excusaban vagamente con lo de que «no llevaban suelto». Algunos mendigos contestaban, con ironía: «¿Y ... algo de agarrado?»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

