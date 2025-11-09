Limosna por Bizum

Antes llegaban los mendigos pidiendo limosna y los ciudadanos se excusaban vagamente con lo de que «no llevaban suelto». Algunos mendigos contestaban, con ironía: «¿Y ... algo de agarrado?»

Nunca he visto a nadie sacando la billetera para limosnear con el «agarrado», excepto a los que hemos tenido amigos poetas caídos en desgracia que dormían debajo del puente, como quien dice, a quienes dábamos billetes urgentes porque era como socorrernos a nosotros mismos, cuando nos viéramos igual. «A las ánimas benditas/ no te pese hacer el bien/ porque sabe Dios si un día/ tu serás ánima también». Sabe Dios en qué nos veremos antes de ser ánimas siquiera malditas.

El caso es que, con la tremenda inflación de los precios al consumo, el argumento de llevar o no «suelto» dejó de servir ante los pedigüeños. Hoy en España es normal que los mendigos afeen que des sólo un euro, que es más de lo que deja de propina en buenos restaurantes la mayoría de la gente, tan rata ella. ¿Qué es «llevar suelto», o no, hoy día? Los billetes de 5 euros hoy compran una pequeñísima fracción de lo que podía adquirirse, no hace tanto, con una simple moneda de 500 pesetas. Aquellas monedas eran consideradas por entonces «llevar agarrado» y ciertos billetes como los de 5 euros –si no ya los de 20– se han convertido, en apenas un cuarto de siglo, en «llevar suelto». Qué lío.

Ciertos billetes, como los de 5 euros, se han convertido en apenas un cuarto de siglo en «llevar suelto»

Los ciudadanos, ante este follón de curso legal, se excusan para no entrar en más disquisiciones con un «es que no llevo efectivo». Pero tampoco eso vale ya: hay pedigueños que, ante el argumento de la ausencia de suelto o de efectivo, solicitan ya que se les haga un Bizum. Sí, hay pobres con Bizum, ante lo cual no valen las excusas porque todo el mundo lleva encima su teléfono.

Sería gracioso que haya vagabundos bien pagados que, abusando de estos envios de dinero, se metan en problemas con Hacienda.