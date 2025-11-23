En la mañana de 20 de noviembre del 75, el jueves se cumplieron 50 años desde aquel otro jueves, me despertó mi madre a las ... ocho, como todas las mañanas. Pero dándome una buena noticia, como ninguna mañana. «Han dicho que no hay cole. Va a ser que se ha muerto Franco, el pobre». La noticia importante era que no había cole. Menos importante es que se temiera por muchos otra guerra en España.

La sensación, para un niño de entonces nueve años, era de que se había quedado un jueves estupendo (los jueves eran siempre víspera de la liberación). Que no iba a haber colegio nunca más hasta una nueva orden que no se produciría. Que los domingos, esos días siniestros incluso en vacaciones, se prohibirían. Que ya siempre sería un eterno viernes por la tarde. Sería, sin deberes para casa ni asignaturas de matemáticas, un universo perfecto para la contemplación de hormigones de cabeza roja luchando a muerte como gladiadores una vez que yo los dejaba ciegos sin antenas. Jornadas eternas sólo dedicadas a la colocación de diminutos papelitos atados con un pelo a las moscas voladoras, cartelitos como los de las avionetas en las playas, en los que solíamos escribir «compre en El Corte Inglés»... Las radios, amplificadas por el efecto túnel de los patios de vecinos, contaban que se iba a dar un mensaje oficial, un parte, a las diez. Apareció Arias Navarro y, con la vocecilla fatalista y cariñosa del que recomienda a un niño de tres años que debe ser bueno, musitó: «Españoles... Franco...» Yo esperaba escuchar que no había cole ni lo habría jamás. Hasta mi madre estaba convencida de que algo así pasaría. Después de Franco, nada, y después de nada, menos. «¿Y ahora, qué? Vamos a rezar». Mi madre el fin del mundo lo solucionaba con rezar. Si llegaba el apocalipsis, el hambre y los piojos, que nos sorprendiera con las oraciones emitidas a quien corresponda y ya desayunados. Por entonces mi madre me daba aún café descafeinado con leche condensada, que me revolvía las tripas para unas horas, no por la lactosa sino por el mezclijo infame. La Televisión Española parecía tomada por una invasión marciana. En la pantalla en color salían mensajes balbucientes en distorsionado blanco y negro como procedentes de otros mundos, cartas de ajuste de elaborado dibujo (que siempre me parecieron que contenían misteriosos signos en clave) y emisión de películas y documentales de lata, aunque ahora el chatGPT dice que no se emitieron películas aquel día, contra lo que cuentan los ojos de los que estaban vivos entonces y pudieron verlas. La inteligencia artificial ha resultado aún menos fiable que la Wikipedia.

Franco se había muerto del todo aunque mi madre estaba mucho antes enterada de lo que ocurriría, por amistad familiar con uno de los del «equipo médico habitual», concretamente el urólogo. Un fantasma recorrió el pasillo de casa: «¿Y si viene el comunismo?» Me acordé de lo que decía mi tata Pascuala, acérrima partidaria del «chache Paco», cuando decíamos que algún guiso memorable de su pueblo se iba a quedar en el plato: «¡Ya os enteraréis el día en que venga el comunismo!» Finalmente vino, pero medio siglo después.