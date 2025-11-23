La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Españoles, Franco...

José Antonio Martínez-Abarca

José Antonio Martínez-Abarca

Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:30

En la mañana de 20 de noviembre del 75, el jueves se cumplieron 50 años desde aquel otro jueves, me despertó mi madre a las ... ocho, como todas las mañanas. Pero dándome una buena noticia, como ninguna mañana. «Han dicho que no hay cole. Va a ser que se ha muerto Franco, el pobre». La noticia importante era que no había cole. Menos importante es que se temiera por muchos otra guerra en España.

