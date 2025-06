España alicatada

Corre por ahí un chiste sobre murcianos, un abundante subgénero ya de las «cassettes» de gasolinera si no fuese porque hoy las gasolineras no venden « ... cassettes» y ni siquiera se fabrican «cassettes». Ese chiste que cuenta que se detecta que hay un murciano porque le echa limón a todo, lo cual se acerca a lo exacto. Podríamos contar otro chiste, que igualmente responde a la realidad: se sabe que hay un español porque, si lo dejas, en un momento te alicata con baldosas hasta el fondo marino.

Un español es ese ser al que le encanta meterse en reformas carísimas, sobre todo si no vienen a cuento, y dejar perfectamente espantoso lo que era inmejorable. El español tiene algo personal no sólo contra la cultura sino, más, contra la belleza. No le puedes meter dinero en el bolsillo porque en dos tardes te encofra o te lamina el país, y por eso los únicos pueblos bonitos de España son aquellos donde nunca ha habido un duro. Se sabe siempre que hay un español en la sala porque es el que en el fondo se desprecia a sí mismo, odia su pasado, detesta a la sociedad de la que viene, a su país, a su civilización y más en general a la Creación de Dios entera y convierte un palacete en un hostal de extrarradio chungo en cuanto tiene un amigo maestro de obras y otro que es escayolista o azulejero. Cúantas veces no hemos vuelto a lugares de la vieja España que recordábamos solariegos, venerables, con su pátina de tiempo, donde no había que tocar nada, y siempre ha habido un español, normalmente el dueño, que lo ha tocado todo en un par de meses y lo ha arruinado para siempre.

Esto no pasa en lo que Mariano Rajoy llamaba «los países de nuestro entorno». En Francia como mucho, y tras pensarlo un siglo o dos, meten un cuarto de baño escobero en el hueco de la escalera de las mansiones burguesas que no han sustituido ni los interruptores de baquelita. Ya se consideró de una modernidad vertiginosa que en Francia se sustituyeran las letrinas por tazas de váter. En Italia las casas ciudadanas buenas lucen decadentes, hay como un elegantísimo pesimismo en los interiores y parecen más renovados los frescos de Pompeya que las imponentes casas de renta antigua en régimen comunitario. En Inglaterra se deja que las enredaderas o los musgos engullan los hogares porque se considera de mal tono alterar la obra que va dibujando con mano maestra el tiempo. Aquí... el sueño del español es, en cuanto junte dos perras, socializar en el país la bellaca estética de merendero.