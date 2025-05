Se nos va a caer el pelo. La Agencia Europea del Medicamento ha dictaminado que el finasteride, que millones de hombres utilizan como único crecepelo ... eficaz, puede provocar ideas de suicidio. Ha sido un triunfo parcial de los familiares de supuestas víctimas mortales del finasteride, las cuales piden prohibirlo, sin más. De momento acarician la idea de poner una etiqueta a los botes con un severo aviso, algo así como «las autoridades sanitarias advierten de que la pretensión de no ser calvo puede acortar sustancialmente la vida».

Desde hace años, y debido a un crónico estrés nervioso que me dejó en el cartón, tomo finasteride, prescrito por mi dermatólogo y mi psiquiatra (en la Unión Europea para todo hay que echar más instancias que la URSS). Disponiendo de toda la información, tuve que hacer una trágica elección en mi vida, debido a cierto efecto secundario –que no es lo de pensar en morirse– de este controvertido químico. Efecto del que advertía hace años una columna de opinión creo que en El País. «Elige, o pelo, o p...», daba a elegir al lector interesado el columnista. En aquel artículo, claro, no se ponían puntos suspensivos. Yo, ante esta dicotomía, elegí tener pelo, con lo cual tuve que despedirme lamentablemente de la otra 'p', que en lo que a mí respecta permanece inerte desde entonces, sin vida. Este efecto secundario del finasteride en la disfunción eréctil sólo le ocurre al 2% de sus usuarios. Me ha tocado; siempre en la tómbola toca, si no un pito una pelota. Experimento todos los efectos secundarios de todos los medicamentos. Excepto el que advierte ahora la Agencia Europea del Medicamento: las ideas de suicidio. El finasteride no me ha provocado singulares ganas de estar muerto. De hecho, antes pensaba a diario en este asunto, y últimamente sólo de vez en cuando: no es poco avance. No he notado que el finasteride induzca a cesar fulminantemente en la vida más que, por ejemplo, tener la cuenta corriente vacía, y sin embargo ninguna Agencia Europea prohibe las entidades bancarias (aunque se debería poner un aviso en los bancos: «las autoridades financieras advierten de que no tener dinero perjudica seriamente la calidad de vida»).

Pero hay adversarios del finasteride que quieren quitar del mercado lo único que nos conserva a muchos el cabello. Nos joderían vivos. Cuando ya se ha perdido todo lo demás, mantener una cierta mata de pelo es nuestro pequeño vínculo sonriente con la vida. La vida pende siempre de un hilo fino como un cabello.