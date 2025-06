Ecologismo antiplaneta

Siempre me gustó la pobreza digna. Como detesto la pobreza feísta, chillona y maleducada, normalmente moderna. Por eso Jaén es una de mis provincias favoritas ... de España. Con su tradicional aspecto pobre y digno. Con pobreza más dignidad hacemos una historia de la verdadera España. Vivimos tal vez en el país occidental que más veces ha estado en quiebra. Esto ha sido tan mísero que duele la cabeza siquiera de concebirlo muy lejanamente. Los tradicionales rasgos de las caras españolas consistían en una calavera luchando por absorber desde dentro la carne dura que la cubría. Jaén son olivos que trepan por riscos puntiagudos hasta caer al otro lado, eternamente salvando las olas. El general De Gaulle consideró que ese paisaje era lo bastante trascendente como para escribir allí sus memorias.

La dignidad de Jaén consiste en que eso continúe así para siempre. He oído por algún lado que hay poderosos intereses en desarraigar esos olivos y sustituirlos por extrarradios de placas solares, negras como esos escarabajos a los que tenía pánico supersticioso el gitano Rafael 'El gallo', de modo que si veía alguno por el campo luego no toreaba, porque le daba mal presentimiento. Las placas solares o los molinillos eólicos son la prueba de que lo llamado ecológico puede oponerse radicalmente al planeta. Hay atentados al planeta ecológicos. Arrancando un olivo centenario o incluso milenario no sólo se arranca el que Plà definió como el árbol más bello de cuantos existen, que cuando sopla brisa muestra claramente la máxima más importante de la filosofía hermética, haz de las hojas verde bruñido y envés gris polvoriento, lo que es arriba es abajo.

Un árbol que siempre estuvo allí –o casi– no es nunca un árbol, es una destilación espiritual del lugar, y al arrancarlo se expulsa lo sagrado que lo habita. Despreciar al lugar, despreciar al planeta trae consecuencias muy serias, como supieron los antiguos griegos desde los perdidos misterios de Eleusis, de los que trascendió poco más.

Si desventrar de la tierra los árboles de la luna, la noche y el conocimiento en nombre de la avaricia de unos cuantos es ecológico, será la naturaleza la que, en respuesta, aplaste sin piedad ese ecologismo.