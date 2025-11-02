La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El «completo»

El grito contra Mazón es muy injusto: lo pone a la altura de su compañera de partido cuando no le llega políticamente, sin entrar en lo humano, a sus tacones

José Antonio Martínez-Abarca

José Antonio Martínez-Abarca

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:23

Se escuchó en el funeral por las víctimas de la gota fría en la Comunidad Valenciana un grito que se ha celebrado mucho contra el ... todavía presidente valenciano Mazón. «Ojalá te hagan un completo como a Rita Barberá». El «completo» de Barberá consistió no sólo en su asesinato civil, sino también su muerte física. Naturalmente el asesinato civil es ya un gran anticipo de la muerte real, puesto que el triturado por el engranaje de la jauría -»la albóndiga que sale de la picadora de carne», según escribía Manuel Vicent- es una especie de sombra errante. De todas maneras, hasta que no se aseguraron de que Rita Barberá estaba muerta y bien muerta, tanto a efectos civiles como canónicos (extremaunción), no descansaron.

