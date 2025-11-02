Se escuchó en el funeral por las víctimas de la gota fría en la Comunidad Valenciana un grito que se ha celebrado mucho contra el ... todavía presidente valenciano Mazón. «Ojalá te hagan un completo como a Rita Barberá». El «completo» de Barberá consistió no sólo en su asesinato civil, sino también su muerte física. Naturalmente el asesinato civil es ya un gran anticipo de la muerte real, puesto que el triturado por el engranaje de la jauría -»la albóndiga que sale de la picadora de carne», según escribía Manuel Vicent- es una especie de sombra errante. De todas maneras, hasta que no se aseguraron de que Rita Barberá estaba muerta y bien muerta, tanto a efectos civiles como canónicos (extremaunción), no descansaron.

Pero hubo algo más siniestro aún que el deseo de un «homicidio completo» en ese grito: tanto la muerte civil como la otra muerte solitaria en un hotel madrileño de la exalcaldesa valenciana Rita Barberá, ejecutada a pachas entre, por un lado, los de su partido (sus enemigos), y por otro sus adversarios políticos, o sea, su país valenciano todo, fue una muerte monstruosamente injusta. Gratuita. Mataron, primero en efigie y luego a disgustos, a una completa inocente y a una buena persona, una política que trajo prosperidad. Y eso en el país en que despedimos con parabienes a los más tremendos hijos de puta. Estamos más despistados que un perro en misa.

Ese grito en el funeral «de Estado», sobre lóbrego, fue villanamente injusto con un cadáver incinerado y también con el vivo Mazón, por razones contrarias. Con la memoria quemada de Rita porque revolcarse a placer en lo que le hicieron ¡y con lo que sabemos hoy de aquel caso! denota la insondable bajeza moral del país, que desentierra a una inocente y la vuelve a asesinar queriendo que cunda el ejemplo. Con el vivo Mazón, el excantante melódico, también es muy injusto: lo pone a la altura de su compañera de partido, cuando no le llega políticamente, sin entrar en lo humano, a sus medios tacones. Mazón no creo merezca el asesinato físico, y desde luego Rita Barberá no merece que se festejen sus cenizas.