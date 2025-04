La gente dice estar estupefacta, porque hay la sensación de ser cada vez más pobre y sin embargo los bares están cada vez más llenos. ... Todos estamos hartos de oír lo de: «No lo entiendo, el poder adquisitivo no hace sino bajar, el PIB del país es el mismo de la época en que todos en España –y en el mundo– llevaban hombreras y bigote y por el contrario la calle está hasta los topes con gente marchando gambas como si no hubiese un mañana». Creo que la gente interpreta al revés lo que está ocurriendo. No se nos ha ocurrido pensar que la gente está pidiendo gambas como si no hubiese un mañana precisamente porque, en efecto, hay la percepción tan generalizada como secreta de que, queridos hermanos, no hay ningún mañana.

Hay un hoy. Como mucho, estirándonos, hay un esta tarde. Sobre todo hay un ayer, generoso, enorme. Pero nadie piensa en un mañana hipotético porque lo prudente, tal y como está el patio, es no pensar en nada tan fantasioso. Creer en el mañana viene después de creer en los ovnis. Los días, puñeteros, haciendo caso omiso al hecho de que lo único que tenemos es el ahora, pasan cada vez más deprisa. No hemos acabado un día cuando ya han empezado dos más. El 'no future' lo cantaban los punks, o sea, la basura social desesperanzada hace casi cincuenta años, hoy lo tararean los padres de familia de clase media. Cuantas más gambas bailan en nuestras plazas, significa que hay menos esperanza social, y si acaso, como mucho, hay más liberados sindicales. Los bares están llenos y las salitas de estar vacías, con todo el mundo en la calle, que es exactamente lo que ocurre cuando alguien, en este caso la sociedad en su conjunto, entra en depresión: a alguien verdaderamente deprimido la idea de estar solo le es insoportable. Si no hay dinero para dos cervezas se pide una, si no hay dinero para una, Dios proveerá, y si Dios no provee, entonces se piden bandejas de gambas. «Si Dios no provee, pues ya veremos», decía el personaje del cura Camprecio de Fernando Fernán Gómez.

Los españoles responden a las encuestas del CIS de Tezanos que son «bastante felices», pero actúan con el patrón clásico de la depresión: estado de postración política, teles o radios encendidas de ruido de fondo toda la noche para poder dormir, volumen cada vez más alto de las conversaciones para sentirse un poco vivos, crustáceos frescos que en realidad no pueden pagarse porque ya vendrán nuestros nietos que nunca nacerán a hacerse cargo, en fin, la clásica y descoyuntada alegría exterior que hay en las ciudades durante las guerras, entre bombardeo y bombardeo. Los bares están cada vez más llenos, no porque haya abundancia sino todo lo contrario, porque no se sabe hasta cuándo podremos tener bares.