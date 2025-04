Mi hermana recibió el otro día un precioso abrigo de zorro plateado procedente de Rusia. Como se supone que tras lo de Ucrania no hay ... comercio directo con Rusia, el bicho tuvo que pasar antes por China, por disimular el tema de las sanciones. No sé si viajaría en la línea del tren Transiberiano. Probablemente sí: los huesos de mi bisabuelo materno viajaron una vez desde los Pirineos catalanes hasta Murcia en el talgo Montpellier-Cartagena.

Una vez llegado el zorro plateado a Vladivostok, tras atravesar toda Asia, y cruzado a China, se envió en un paciente camino a través de los océanos que duró dos meses. Arribado el abrigo a Madrid, la Hacienda española le envió a mi hermana dos papelitos. Papelito uno, avisando de que el zorro plateado era una especie protegida en la UE y que tenía que garantizar que el animal había sido matado en Rusia de forma sostenible, algo que juraron los chinos y todo el mundo creyó. Y papelito dos, avisando de que debía cobrar una tasa aduanera por la impresionante cantidad de nueve euros. Nueve eurillos por una especie protegida y estando Rusia sometida supuestamente a bloqueo comercial.

Ahora vamos con mis pantalones estilo años 30, adquiridos por internet a la amabilísima miss Sophie Bainbridge en su pequeño negocio artesano Stanley Biggs clothiers, de Nottinghamshire, corazón de Inglaterra. El comercio con Reino Unido no está prohibido. Mis pantalones viajaron en avión desde Nottinghamshire, lugar de andanzas del famoso Robin Hood. Dos horas y media. Llegada mi elegante y vegana prenda al aeropuerto de Barajas, Hacienda me envió un papelito donde me urgía a pagar 150 euros de tasas al haber osado mi pantalón profanar el espacio UE. Un abrigo de zorro protegido en la UE y cazado por el enemigo ruso frente a un pantalón inglés animalista. Nueve euros frente a 150. Se está hablando hoy de aranceles.

Algo pasa con los aranceles. Que probablemente no coincide exactamente con lo que nos cuentan en la Unión Europea. Hace 20 o 25 años y desde España, yo compraba con normalidad en el económico mercado estadounidense. Hace tiempo que eso se hizo imposible: en cuanto traspasaba el espacio aéreo español, todo empezó a costar el doble. Si compras en Reino Unido post Brexit también hay que sacar las escrituras de alguna finca para avalar. Pero si haces negocios con la malvada Rusia la UE te cobra nueve euritos, oiga, no se lo doy ni por once ni por diez, señora, se lo regalo, y además de obsequio una cabeza nuclear. ¿Hay algo que Von der Leyen no nos haya contado?