Virgen de la Fuensanta: madre de los menores no acompañados

Si no se establecen los límites éticos y morales, nuestra sociedad caminará hacia la deshumanización

Joaquín Sánchez

Joaquín Sánchez

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:01

El cierre del centro de Santa Cruz por motivos racistas, donde había menores no acompañados que compartían vida con otros menores, ha sido doloroso y ... triste, porque de nuevo la maldad humana triunfa sobre la bondad y a esto hay que unirle que estos menores no acompañados han sido separados de sus amigos, sobre todo, de otros menores pertenecientes a familias españolas. Se ha producido una horrible segregación racial, rompiendo los lazos de amistad y los vínculos afectivos porque hay personas, que militan en un partido que se proclama de ideología católica, que han matado al ser humano que llevan dentro y han arrojado al Dios de Jesús fuera de sus vidas, y espero y deseo que algún día descubran la humanidad que llevan dentro y, también. El reino de Dios es un reino de amor, misericordia y compasión, nunca de odio, rechazo y no hay personas que sean inferiores y otras superiores. Todos somos hermanos y hermanas.

