El voto joven o van tarde (I)

Recordarán ustedes que hará cosa de un año más o menos que los de Podemos, creo que Sumar también y, lógicamente, el PSOE, comenzaron a ... mover el globo sonda de que había que adelantar el voto a los 16 años. Nunca más se supo. ¿Se han preguntado por qué? Aquello era una locura, claro. Llevo 26 años trabajando con adolescentes y puede asegurarles que un zagal de 16 años aún no ha madurado suficiente como para poder votar con un mínimo de responsabilidad. Es más, a los 18, son muchos los que no saben aún qué hacer con sus vidas a un paso de la selectividad, ahora PAU. Esto es una muestra de que la madurez psicológica y formativa en nuestra sociedad se ha retrasado mucho con respecto a lo que sucedía en épocas pretéritas. ¿Por qué las terminales del gobierno, entre las que incluyo a estos dos partidos minoritarios, han decidido frenar 'el experimento'? Pues porque de los 20 para abajo todos los jóvenes son, no de derechas, sino muy de derechas. Vox arrasa en ese sector de población.

La cazadora y el Tiktok. Esta y no otra ha sido la razón de que Mr. Handsome y sus palmeros se han lanzado a crear canales de Tiktok donde hacen el ridículo. Si eres 'booomer' hacerte el moderno con los jóvenes solo te lleva a hacer el ridículo, créanme que trabajo con ellos todos los días. Más te vale seguir con tu «mola» de los ochenta, que te hace viejuno, pero digno, a dártelas de joven diciendo «bro» o «mimejo» que quedas como el culo. Trolaños se ha lanzado a Tiktok, un tío que no es precisamente el carro de la alegría, queriéndose hacer el moderno con Pili Juergas y el ministro de averías ferroviarias, Puente. Éxito total. Pero es que encima, como mola mucho tirar con pólvora de rey, hay medios que dicen que van a dedicar 70 millones de pavos al asunto. Algo así como once mil millones de las antiguas pesetas. Y, además, piensen, si nosotros vemos que hacen el ridículo, imaginen qué pensarán los jóvenes a los que pretenden 'seducir'.

Viejunos. Y hete aquí que a los brillantes guionistas del presidente, no sé si tiene 700, no se les ocurre otra cosa que capitalizar el éxito de Rosalía para transformarlo en votos para Pedro Sánchez. ¡Toma ya! El razonamiento es el siguiente: si Mr. Handsome dice que le gusta Rosalía, previa visita al programa de Broncano, los jóvenes van a votar a Sánchez en masa porque es lo más. Por si esto fuera poco le cascan una cazadora vaquera negra y lo mandan a Radio 3. ¿De verdad creen que los jóvenes de ahora escuchan Radio 3? Es la emisora que, si acaso, escuchamos los viejunos que, a qué negarlo, somos ya algo vintage. Sé que ir a festivales, sentirte indie, y esas cosas hace que la gente de más de 40 se sienta joven. Pero no nos engañemos, en los conciertos de Viva Suecia o Los Planetas no ves zagales de 18 años. Seamos realistas.

¿Por qué? Analizar por qué nuestros jóvenes son de ultraderecha no se puede explicar en un solo artículo, pero digamos que son una generación que no tiene los complejos pre Transición, esto es, les gusta la bandera de España. No olviden que, siendo niños, nos han visto ganar un Mundial o una Eurocopa y, nosotros, de críos, no pasábamos de cuartos. Han cantado el «yo soy español, español...» muchas veces. Tienen una visión idealizada del franquismo que alguien les ha creado desde Tiktok. Yo acabo de publicar '1973', y en ese año, España era la octava economía del mundo: por las divisas de los inmigrantes que teníamos fuera, por el turismo, por el milagro económico del Opus y por la entente con los USA. Estos jóvenes no pueden siquiera alquilar un piso, cobrarán sueldos de mierda y hay quien les cuenta que en el franquismo la gente vivía mejor. Obviamente nuestros jóvenes ni piensan en la falta de libertades que traería eso, pero, al no tener futuro, miran con cariño a opciones totalitarias. Admiran a los líderes fuertes, están hartos de wokismo y no tienen su futuro claro, esto te lleva como ocurrió en 2010 a buscar opciones extremas. Y, además, el voto a la ultraderecha es lo que más escandaliza a sus mayores. Jóvenes que, cuando se juntan más de 20 comienzan a cantar eso de «Pedro Sánchez, hijo de...». ¿Le van a votar? Sánchez y su cazadora van tarde.