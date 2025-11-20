La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Demasiado perro

El voto joven o van tarde (I)

Estos jóvenes que no pueden siquiera alquilar un piso, cobrarán sueldos de miseria y hay quien les cuenta que en el franquismo la gente vivía mejor

Jerónimo Tristante

Jerónimo Tristante

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:50

Recordarán ustedes que hará cosa de un año más o menos que los de Podemos, creo que Sumar también y, lógicamente, el PSOE, comenzaron a ... mover el globo sonda de que había que adelantar el voto a los 16 años. Nunca más se supo. ¿Se han preguntado por qué? Aquello era una locura, claro. Llevo 26 años trabajando con adolescentes y puede asegurarles que un zagal de 16 años aún no ha madurado suficiente como para poder votar con un mínimo de responsabilidad. Es más, a los 18, son muchos los que no saben aún qué hacer con sus vidas a un paso de la selectividad, ahora PAU. Esto es una muestra de que la madurez psicológica y formativa en nuestra sociedad se ha retrasado mucho con respecto a lo que sucedía en épocas pretéritas. ¿Por qué las terminales del gobierno, entre las que incluyo a estos dos partidos minoritarios, han decidido frenar 'el experimento'? Pues porque de los 20 para abajo todos los jóvenes son, no de derechas, sino muy de derechas. Vox arrasa en ese sector de población.

