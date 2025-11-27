El voto joven (II)

La semana pasada en esta columna intentábamos analizar por qué la jugadita de los asesores de Mr. Handsome, la de la cazadora y Rosalía, no ... iba a salir bien. Tampoco aquella idea de los iluminados de Podemos de que vote la chavalería de 16, porque se han dado cuenta de que son de Vox. Y dijimos que en un solo artículo era difícil analizar por qué los chicos jóvenes votarían a dicho partido. En el artículo cometí un error, no llevo 26 años en la docencia. Enseño desde el 96, o sea, que llevo 29, así que algo sé de nuestros adolescentes y de su evolución en las últimas décadas. ¿Por qué se han hecho tan de derechas?

Contravalores. Es ley de vida, el padre que es del Madrid ve que sus hijos le salen del Barça, y así. Esto no es nuevo: la mayoría de los cuadros de mando del PSOE eran hijos de destacados franquistas, los hijos hacen aquello que escandaliza a sus progenitores, «matan al padre». Tomen nota: Mª Teresa Fernández de la Vega, Manuel Chaves, Rubalcaba, Griñán, Cebrián el de 'El País', Carmen Romero.... En fin, la lista de destacados izquierdistas cuyos padres eran destacados miembros del Movimiento es interminable. Dejo para el final a uno de los que gobiernan en la sombra, que mandan incluso sobre Mr. Handsome, José Bono, famoso por sus lucrativos negocios favoreciendo el giro de nuestro país hacia el eje Caracas-Pekín. En suma, que imaginen los amagos de infarto que estos zagales provocaron en su época a sus padres que habían hecho la guerra «por Dios, por España y contra el contubernio judeomasónico». Desde hace años compruebas cómo los jóvenes obtienen su dosis de rebeldía cuando escandalizan a sus profesores y progenitores confesándose de Vox, y eso les encanta.

Estrategias de comunicación. Un amigo que sabe mucho de política me dijo que al PP le quedan si acaso 15 años. Y al PSOE ni les digo, que va a desaparición tras la marcha, que llegará, de Sánchez. Los partidos al uso están desapareciendo. En Francia gobierna un narcisista cuyo partido tiene solo 9 años. Hay formaciones emergentes con mensajes claros, simples y que dominan las vías de comunicación con los jóvenes, el mundo del meme, cadenas de WhatsApp y lo más importante, Tiktok. Y eso Vox lo borda.

Inmigración. Los jóvenes de hoy día, los de la Pública, claro, conviven con el fenómeno de la inmigración codo con codo. Aquí hemos de hacer un apunte, hay inmigrantes, la mayoría, que se integran cojonudamente, y con esos los jóvenes españoles interactúan con absoluta normalidad, son colegas, la mayoría ya nacieron aquí. Pero ojo, la inmigración ilegal, repito, la ilegal, nos ha traído a un pequeño sector que hace mucho daño por la forma en la que la UE ha errado su política de selección del que viene (ninguna) y nuestros chicos/chicas conviven con ese mundo en la escuela, en las calles y en sobre todo en las zonas de ocio. Y ojo, la inmigración ilegal es el factor que más voto obrerista hace pasar a la ultraderecha. Como pasa en Europa.

Los insoportables wokes. Hemos pasado de la legítima defensa de valores pro europeos a una pesadilla woke en la que no se puede ni contar un chiste. He tenido alumnos excelentes, de 4º de ESO, es decir, de unos 16, estudiosos, deportistas, educados, de familias que se han preocupado por su formación, algunos con novia, que ante la enésima charla que se les daba sobre violencia de género me dijeron lo siguiente: «Jero, desde el jardín de infancia, cada año nos dan una, dos o tres charlas, sobre violencia de género, yo no soy un maltratador y estamos hartos de que en todos esos vídeos se muestra al hombre como un ser violento con las mujeres y nosotros no somos así». A ver, ¿se tiene que tratar la violencia de género en la escuela? Absolutamente sí. Y lo hacemos. Pero con esto ocurre como cuando explicas las drogas, ojo, no hay que machacar mucho porque entonces se rebotan y se tiran de lleno a probarlas. Hay que explicar los temas, sí, pero cuidado con el machaque que provocas el efecto contrario. Así que a estos chicos les viene un partido diciendo que ya está bien de que los culpabilicen y se los lleva de calle. Y para rematar cerramos con el futuro inseguro, políticos corruptos, la inalcanzable vivienda y los mensajes que les llegan de que con «Franco se vivía mejor». Y así es la cosa.