Las dos traiciones de Mazón

Hay cosas que no se entienden. Desde el minuto cero quedó claro que Feijóo debía despachar a Mazón por su 'no actuación' en el asunto ... de la dana y no se entiende que un líder político deje que un tipo del nivel del excantante del grupo Marengo le perjudique de esa manera a él y a su partido. ¿Fue Mazón el único responsable? Absolutamente no: empezando por la ministra Ribera que tardó un mes en aparecer, siguiendo por el papel de la Aemet, la Confederación Hidrográfica del Júcar y acabando con el abandono del Galgo de Paiporta, la lista de responsabilidades es bien nutrida. Pero lo de Mazón fue de traca. Era la máxima autoridad de la Comunidad Valenciana y, a día de hoy, tras diez versiones diferentes sobre su ausencia, no sabemos exactamente qué estaba haciendo mientras fallecían 229 valencianos.

La primera traición. No se entiende que Feijóo no lo despachara en su momento cuando se lanzó en brazos de Vox precipitando una serie de acontecimientos que pusieron a huevo a Mr. Handsome el argumento de «que viene la ultraderecha», que a la postre significó que el PP perdiera la presidencia del Gobierno que tuvo, literalmente, al alcance de la mano. Y aquí viene lo del liderazgo: ¿se imaginan que un barón del PSOE (pobre desgraciado) se hubiera atrevido a hacerle algo así a Sánchez? No ¿verdad? Sánchez, que no me gusta un pelo y cuyo perfil psicológico tenemos todos claro, no se anda con chiquitas. En tiempos de polarización política, el electorado se suele decantar por líderes fuertes, y no, no estoy diciendo que el mensaje de Feijóo deba ser ultra, puede ser un mensaje moderado pero debe de transmitir a su partido, a sus afiliados y votantes, que tiene liderazgo, carácter, que manda, coño. Y cuando Mazón le jodió las elecciones, se fue de rositas.

La segunda traición. Y claro, Mazón es una consecuencia de nuestros tiempos, un líder político flojo, flojísimo, de un nivel intelectual-formativo-profesional subterráneo y así le ha ido. El día de autos se fue de comida. No era el mejor para hacerlo. Sabemos por las informaciones que nos llegan que la sobremesa duró 4 horas. ¡4 horas! Es inadmisible que la máxima autoridad de la comunidad autónoma estuviera desaparecido durante tanto tiempo. Y ahí llegó la segunda traición, tras una reunión con Feijóo, éste le hizo ver que debía solicitar el estado de emergencia para que el estado entrara de oficio, pues la magnitud de la catástrofe era inmensa. Cuando Feijóo volvía a Madrid, se quedó ojiplático al escuchar la rueda de prensa en la que Mazón se negaba a solicitar la entrada del estado y se echaba en brazos de Sánchez entre lisonjas y parabienes. Ahí tenía que haberlo cesado fulminantemente. ¿Por qué hizo eso Mazón? Porque sabía que su actuación había sido, cuando menos, negligente y, si, además, cedía las competencias, la gente pensaría, ¿para qué sigue este aquí? Lógicamente, Sánchez, que miente hasta cuando da la hora y que no se para ante nada ni ante nadie, se quitó de en medio dejando a los valencianos en una situación de desamparo que, él pensaba, perjudicaría al PP en uno de sus feudos, Valencia.

¿Agente doble? Si te paras a analizarlo, si Mazón trabajara para el PSOE, no le habría salido mejor la jugada. Reventó a su partido la posibilidad de ganar la Moncloa, les ha hecho un daño reputacional en Valencia brutal, en el último año ha causado un perjuicio enorme a su partido al no poder denunciar la felonía de Sánchez y la incompetencia de Ribera, ha perjudicado de manera bestial el liderazgo de Feijóo y, para rematar, por si no se pudiera hacer peor, convoca la rueda de prensa el día que comienza el juicio al fiscal general del Estado, ojo, no por perseguir el fraude fiscal, sino por desvelar datos de un particular. Así que con su dimisión opacó la noticia negativa del día sobre Sánchez y sus mariachis, esto es, el primer fiscal general del Estado imputado en la historia de nuestra democracia. En fin, que bien dimitido está, pero con un año de retraso, para tan parco viaje no se necesitaban tantas alforjas. ¿Aprenderá Feijóo la lección? Porque si hicieron dimitir, por ejemplo, a la consejera de Sanidad de Andalucía, cosa que no hizo, por otra parte, la ministra de las pulseras, ¿por qué han dejado a Mazón ahí un año? La consecuencia ha sido que Sánchez, un año después de su miserable huida en Paiporta, les ha ganado el relato.