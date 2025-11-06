La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Demasiado perro

Las dos traiciones de Mazón

Si Mazón trabajara para el PSOE, si fuera un agente doble, no le habría salido mejor la jugada

Jerónimo Tristante

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:53

Hay cosas que no se entienden. Desde el minuto cero quedó claro que Feijóo debía despachar a Mazón por su 'no actuación' en el asunto ... de la dana y no se entiende que un líder político deje que un tipo del nivel del excantante del grupo Marengo le perjudique de esa manera a él y a su partido. ¿Fue Mazón el único responsable? Absolutamente no: empezando por la ministra Ribera que tardó un mes en aparecer, siguiendo por el papel de la Aemet, la Confederación Hidrográfica del Júcar y acabando con el abandono del Galgo de Paiporta, la lista de responsabilidades es bien nutrida. Pero lo de Mazón fue de traca. Era la máxima autoridad de la Comunidad Valenciana y, a día de hoy, tras diez versiones diferentes sobre su ausencia, no sabemos exactamente qué estaba haciendo mientras fallecían 229 valencianos.

