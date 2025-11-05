Reinventar el transporte: el gran desafío logístico de la Región

La Región de Murcia es líder nacional en transporte de mercancías por carretera, especialmente en el segmento frigorífico. Con más de 25.000 vehículos autorizados, ... incluyendo más de 5.000 camiones frigoríficos, representa una potencia logística nacional y europea, sobre todo en el transporte internacional de productos hortofrutícolas. Esta infraestructura logística, impulsada por el sector agroalimentario, ha sido durante décadas uno de los motores económicos regionales. Sin embargo, el sector enfrenta hoy una transformación profunda, marcada por tensiones estructurales, desafíos coyunturales y una urgente necesidad de reinvención.

Uno de los problemas más arraigados es la atomización empresarial. La mayoría de operadores logísticos y transportistas son micropymes y autónomos, con escasa capacidad financiera y tecnológica, lo que dificulta su adaptación a nuevas exigencias regulatorias. Desde la patronal regional se viene reclamando apoyo institucional para fomentar procesos de agrupación empresarial que doten de dimensión y profesionalización a un tejido excesivamente disperso.

En los últimos años, se han producido algunas operaciones corporativas relevantes, con adquisiciones de grandes operadores regionales por parte de fondos de inversión o grupos logísticos internacionales. Sin embargo, estas afectan a una minoría del sector, mientras que el grueso del tejido empresarial sigue siendo local, pequeño y fragmentado. Esta dinámica está agrandando la brecha entre grandes y pequeños operadores, dejando a las micropymes en una posición de mayor debilidad frente a los retos financieros, tecnológicos y regulatorios del mercado.

A esta situación se suma la evolución del sector agroalimentario. En 2023, las exportaciones hortofrutícolas por carretera desde la Región de Murcia cayeron un 4,9%, con una reducción de 135.000 toneladas respecto a 2022. En 2024, se ha registrado un repunte, con más de 2,4 millones de toneladas exportadas y una facturación superior a los 3.200 millones de euros. No obstante, el sector afronta una creciente incertidumbre sobre los volúmenes de producción futuros, debido a la aplicación de las nuevas reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura y a la Directiva Marco del Agua, que reducirá el volumen de agua disponible para el regadío. A estos factores se le suma la variabilidad climática y los eventos extremos, que ya han afectado cultivos en campañas recientes.

Otro reto crítico es la escasez de conductores profesionales. El déficit en la Región de Murcia se estima en unos 2.000 camioneros. Las barreras de entrada –coste de permisos, CAP, formación– y las condiciones laborales poco atractivas dificultan el relevo generacional. Aunque se recurre a personal extranjero, los trámites de homologación y formación son lentos y complejos. El Ministerio de Transportes ha lanzado ayudas de hasta 2.000 € por persona para facilitar el acceso a la profesión, dentro del Plan Reconduce.

La presión de costes y la sobrecarga regulatoria también afectan gravemente. La volatilidad del gasóleo, el coste de mantenimiento y las exigencias fiscales por emisiones están asfixiando a muchas pymes. La normativa europea de descarbonización, que incluirá un nuevo sistema de derechos de emisión en 2027, podría encarecer el combustible. Sin una infraestructura adecuada para electrificación o combustibles alternativos, muchas empresas no podrán adaptarse.

La logística murciana ha construido durante décadas una posición de liderazgo en Europa, pero ahora necesita una estrategia integral para superar la actual encrucijada. El crecimiento en tamaño, las fusiones entre empresas, la diversificación estratégica, la digitalización, la sostenibilidad y la profesionalización deben ser pilares clave. Es imprescindible avanzar hacia un sector con mayor tamaño de empresas; convencer sobre la importancia de las fusiones y adquisiciones para aumentar capacidades y competitividad; profesionalizar y realizar una transición ordenada hacia un modelo más eficiente y resiliente. Los retos que afronta el transporte en la Región de Murcia exigen una adaptación profunda y decidida, que no puede esperar.