Reinventar el transporte: el gran desafío logístico de la Región

Es imprescindible avanzar hacia un sector con mayor tamaño de empresas, convencer sobre la importancia de las fusiones

Javier Celdrán Lorente

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:49

La Región de Murcia es líder nacional en transporte de mercancías por carretera, especialmente en el segmento frigorífico. Con más de 25.000 vehículos autorizados, ... incluyendo más de 5.000 camiones frigoríficos, representa una potencia logística nacional y europea, sobre todo en el transporte internacional de productos hortofrutícolas. Esta infraestructura logística, impulsada por el sector agroalimentario, ha sido durante décadas uno de los motores económicos regionales. Sin embargo, el sector enfrenta hoy una transformación profunda, marcada por tensiones estructurales, desafíos coyunturales y una urgente necesidad de reinvención.

