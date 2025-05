La sartén por el mango

Los ciudadanos sabemos que Vox no cede para aprobar los Presupuestos regionales del PP. Siguen erre que erre y quieren que desaparezca el Programa de ... Lengua Árabe y Cultura Marroquí, que se viene desarrollando desde hace más de una década en la Región, en siete colegios, en virtud de un convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno del Reino de Marruecos, en vigor desde 1985 y desarrollado en 2012. El programa, que se imparte siempre fuera del horario lectivo, es una actividad extraescolar de libre elección y al que la Región no destina dinero alguno.

Sin embargo, el diputado regional José Ángel Antelo, líder regional de VOX, con ignorancia atrevida, ha descalificado las actividades del programa que desarrollan en el centro público de Lo Pagán, de San Pedro del Pinatar, dirigido al alumnado marroquí, donde se les ofrece una formación cultural específica para favorecer su inclusión en la comunidad educativa.

Este hecho, en mi opinión, es grave por la incursión y reprobación hacia los docentes de ese centro. Ha provocado que su claustro de profesores le acuse de falsedad por criticarlo sin conocerlo y, sobre todo, le exige que respete la labor profesional que desarrollan. Este político acostumbrado a levantar la voz disparando por doquier se ha columpiado, en esta ocasión, al dinamitar con sus palabras el buen hacer de los profesionales de la educación. Nos podemos preguntar: ¿qué sabe Antelo de ese programa educativo? Y, ¿acaso su formación le lleva a conocer el oficio de quienes tienen la ardua tarea de educar en la interculturalidad?

Según aparece en internet, este señor, Antelo, es profesional del baloncesto y aterrizó por estas tierras en la UCAM como jugador y más tarde como empleado en marketing deportivo, y de ahí saltó a cocinero de la política. Lo que se desprende, a primera vista, es que de formación del profesorado o educación inclusiva e intercultural no tiene ni idea. Al menos así lo refleja el navegador web. Considero que José Ángel Antelo está obligado a rectificar ante estos docentes. Que no se confunda, ellos no son como sus colegas de la Asamblea Regional, donde se gritan sin piedad, son más educados. Y que deje de cocinar con la sartén por el mango, no sea que le salpique el aceite hirviendo.