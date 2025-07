Los presupuestos de la discordia

Esta Región ya tiene presupuestos, ayer se aprobaron por fin, con pena, para muchos, y poca gloria para el resto. Una jugada impuesta, casi perfecta, ... muy criticada, que ha denotado la acrobacia mantenida en el tiempo de los populares, de la mano de los 'voxeros', que vinculaban votar su abstención siempre y cuando se cumplieran sus designios con la imposición innegociable del cierre del centro de Santa Cruz (donde se atiende a menores migrantes). También suprimiendo el programa estatal de educación intercultural para marroquíes escolarizados en centros públicos de la Región, que se viene implantando desde hace años, porque la comunidad educativa considera que ayuda a desarrollar la integración de este alumnado.

El escenario de la semana pasada de Torre Pacheco sirvió para evidenciar el odio a la inmigración de aquellos ultras venidos al pueblo, junto a al mensaje amplificado de Antelo, presidente regional de Vox, que se encargó de validar el evento, como buen garante de la consigna nacional de un partido que demuestra haber puesto en primer plano a los inmigrantes y que, al parecer, 'no los quieren ni en pintura', mejor que salgan deportados.

Ante esta ola de odio xenófobo pachequero, comprobamos voces encogidas de algunos, ante la barbarie de quienes aireaban los mensajes. El presidente López Miras se puso de perfil ante el agitador Antelo, fiel a la sintonía de su jefe Abascal, un partido que se emplea a fondo en quitar de en medio a una gran población que viene demostrando que ya son imprescindibles.

A toro pasado, ya mucho se ha escrito, aunque no es cuestión de aceptar con resignación y decir aquello de que «los hemos traído nosotros», «es lo que tenemos y vamos a tener», como escribía Pérez-Reverte. No podemos aceptar, sin más, el odio y la violencia ante los inmigrantes, como si ya no hubiera solución ante esta realidad. Hay que apostar mucho más de lo que se hace por la educación y con la responsabilidad de todos. Es un asunto de Estado y aquí la clase política se queda muy corta. Lo primero que deberían hacer es unir sus voces sin griterío, bajar el tono y trabajar más de lo que hacen por ello, dar ejemplo y velar para que tengamos la fiesta en paz.