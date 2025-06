La mirada formativa de Aguirre

En nuestro país la prensa regional tiene un gran papel, por su relevancia entre quienes la eligen para estar al día, saber lo que se ... cuece y tomar buena nota de aquellas cuestiones importantes. LA VERDAD, de trayectoria centenaria, ha sido testigo de la historia reciente de esta región del Sureste, que desde su córner periférico reclama que se la conozca mejor. Este periódico se ha empleado a fondo en ello. Ha sido y sigue siendo la bandera que ondea y amplifica lo nuestro, lo genuino, el talento de tantos hombres y mujeres de una región en marcha y donde este diario es el espejo para que nos miren con respeto y consideración, porque es el eco de esta tierra y sus gentes. Los lectores del periódico saben de su solidez, su prestigio está por encima de partidismos, y su crecimiento progresivo en audiencia ha incrementado su influencia. Su potencial es innegable y desde su ancianidad, llevada deportivamente, apuesta por no quedarse atrás, gracias al tesón profesional de sus periodistas, y la perseverancia de sus directores.

En mi trayectoria como colaborador de este diario, desde finales de los ochenta, he conocido varios directores. A González Conejero, Adolfo Roldán ,llegado de la capital sobre los 90. El gran cambio vino de la mano de Eduardo San Martín, que estuvo desde 1996 hasta febrero de 2002 al ser nombrado director adjunto de 'ABC'. Desempeñó una brillante labor de relanzamiento y expansión del periódico, gracias a los grandes profesionales que le ayudaron: Caballero, Conesa, Soler y Chimo. En 2001 le conocí, me impresionó su tono distante. Recuerdo que me espetó aquello de que los profesores universitarios no leíamos la prensa, que estábamos en nuestra burbuja; le solté que no se podía generalizar, no todos éramos así y algunos apostábamos por conexionar más la universidad y el periodismo (maridaje que hizo posible Alberto Aguirre). En 2009 llegó Alberto Aguirre de Cárcer, un director con perfil vocacional y experimentado, con 22 años en 'ABC', donde se formó como becario hasta ser subdirector, y ha estado con nosotros 16 años al frente de este periódico. En su adiós, marcha con el convencimiento de que todo lo importante que tenía que realizar ya lo ha hecho, dejando el testigo a Víctor Rodríguez, su mano derecha en los últimos años.

Aguirre es un escribidor comprometido, su vocación se ha desarrollado a pie de obra, en la mesa de Redacción, junto a sus redactores. Su interés por la educación y la universidad, donde me muevo, es muy grande, ha sabido tejer la red que une a los estudiantes, docentes y familias, abordando los temas sociales, y ha sido fiel a quienes han defendido el valor de la formación. Ha demostrado saber encajar lo importante y ha puesto el foco en aquellas cuestiones que son relevantes, imprescindibles, que deben ser abordadas con detenimiento, para mejorar su comprensión.

Quienes hemos tenido la suerte de conocerle de cerca sabemos del valor que le da al trabajo bien hecho. No se conforma con el aprobado, aspira siempre al sobresaliente y a la matrícula de honor. Su perfil didáctico lo define. La ciencia, la universidad y sus desafíos educativos han tenido siempre un hueco muy destacado en la información y en la opinión del diario. Su liderazgo deja huella y el listón muy alto.