Libros en la calle

Se va septiembre y octubre da sus primeros pasos, con cierto disimulo y lentitud, sin demasiado ímpetu. Me imagino que se hará valer poco a ... poco, supongo que también le costará adentrarse en este trajín continuo que llevamos, para dejarse notar.

Estas dos primeras semanas de octubre son muy importantes (del 3 al 12 las he coloreado con fosforito amarillo). Tendremos en Murcia la Feria del Libro, 'la feria bonica', una gran ocasión para poner en valor al libro como se merece, en contra de lo que soltó la 'influencer' madrileña María Pombo haciendo un flaco favor a la lectura, al tocar una tecla falsa sobre la dicotomía entre lectura y redes sociales.

Los beneficios de la lectura son evidentes. Nos hace más cultos y sanos. Hay certezas de que leer potencia el conocimiento y la salud mental. La palabra escrita es la única manera de desarrollar un lenguaje avanzado, básico para construir pensamientos complejos.

Sacar un rato para la lectura es necesario, no podemos olvidarlo y más ahora en otoño, una estación que se presta a ello con presentación de libros, nuevos títulos y el encuentro de autores con sus lectores. Una melodía que se repite cada año que va a la par con el cambio de estación, tan necesario y ansiado cada vez más, para el cuerpo y el alma. Mejor hacerlo a paso lento que a toda prisa y de la mano de los libros.

Esta liturgia fielmente orquestada de convocar a miles de paseantes, en una multitud pausada, ante las casetas del Paseo de Alfonso X el Sabio de la ciudad de Murcia, es un espectáculo maravilloso organizado por la Asociación cultural Palin, encargada de dar cabida a librerías, editoriales y autores. Al frente de esta hazaña está un gran gestor, Jesús Boluda, su presidente.

En esta ocasión presentaré mi nuevo libro, 'Una mirada a la educación', selección de columnas publicadas en este diario, de editorial Graó, en el Aula de Cultura, de la Fundación Cajamurcia, el próximo jueves 9, a las 19 horas, junto a José Luján, rector de la UMU; Juan Manuel Escudero, prologuista del libro, y Víctor Rodríguez, director de este periódico. Me encantará compartir este momento con los lectores, desde la cercanía. Será una ocasión para salir de esta columna y vernos la cara. Les espero.