Gaza es un genocidio

Este curso político se inicia con la mentalidad de los repetidores, como de quienes ya saben de qué van las asignaturas, porque son las mismas ... materias y los mismos profesores, con la añadida sensación del déjà vu, como escribía Fernando Vallespín : «...Y lo que es peor, sin esperanza de poder aprender de los errores». La actualidad política de este país se ha vuelto demasiado cansina, plomiza y reiterativa. La polarización arrasa y se evidencia, en muchos frentes, en cualquier cuestión que se toque salta la chispa.

De un tiempo a esta parte se repiten los mismos perfiles de políticos destacando el de los ignorantes atrevidos y algo 'tontines' (término que me he inventado, aún no aceptado por la RAE). Se caracterizan porque sus decires no tienen argumentos y practican la provocación. El otro día, sin ir más lejos, me indigné al escuchar al alcalde de Madrid con aquello de que «Gaza no es un genocidio». ¿Cómo que no lo es? Si han matado a más de 65.000 inocentes con drones, y con la hambruna que mata más que las bombas, que se han cebado en los más débiles e indefensos, han destruido la vida de los inocentes, en esos dos años de guerra continua con el beneplácito americano y el silencio cómplice de una escasa presión internacional.

Genocidio y éxodo palestino son dos palabras que saben a tragedia, a muerte, a matanza y no se ha escuchado una condena rotunda, dan largas, dicen que hasta que la Corte Penal Internacional lo certifique con acuse de recibo, aunque el informe de la ONU lo ratifique. Siento vergüenza ante la cobardía y la parálisis de los estados y personajes negacionistas y acuso a los estados de su silencio cómplice, callan y otorgan; es intolerable arrebatar los derechos del pueblo palestino y expulsarlos de su tierra.

Mientras el gobierno israelí paga 43 millones a Google para maquillar su imagen en las redes sociales y retocar sus acciones bélicas. En cambio, nuestro país ha decidido dar un paso al frente, un gesto mínimo como el de posicionarse de frente, con medidas concretas contra el gobierno israelí. Lo de la venta de las armas (esperemos que se cumpla) y la no participación en Eurovisión, son hechos como la de aquellos ciudadanos se comprometen a favor de este pueblo destruido. Tomar conciencia de la gravedad de este exterminio es el primer paso para defender la paz y no ponerse de perfil.