Elogio de la vuelta

Cada primero de septiembre se levanta el telón del nuevo curso que hay que volver a lidiar. Para muchos la vuelta es relevante porque arrancamos, ... de nuevo, el motor y nos ponemos ante lo que se avecina, que no es poco. En estos días de bienvenida al curso, con resaca y a cámara lenta, se emprende un nuevo viaje personal cargado de mensajes, promesas y futuribles. Me sumo a aquellos que sentimos la necesidad de empezar poco a poco, con el deseo de levantar el vuelo y retomar lo andado. Esa liturgia de la vuelta, con o sin pocas ganas, siempre la repetimos, aunque en cada ocasión añadimos nuevos tintes y el guion puede verse modificado.

La cantinela del volver la llevamos impregnada y nos pone, una vez más, en situación de retomar el curro, las rutinas, y adentrarnos en el diario discurrir de esa normalidad, nueva o vieja, que cada uno lleva. Lo cierto es que la vuelta siempre la sentimos como algo nuestro, no es ajena, es muy personal. De ahí que estar de vuelta se puede ver con buenos ojos, o no, dependerá también de si hubo o no ida y de si se ha disfrutado. También los hay que ansían la vuelta a la rutina, cansados de la monotonía, y deciden volver a lo de siempre, a ese refugio que nos da seguridad, y es que cada persona es un mundo. El paréntesis estival nos aleja.

En este agosto ardiente y abrasador hemos visto cómo los incendios han destruido la vida de muchos, sus casas y pueblos. El contraste estaba servido entre quienes convivían con el dolor y los ajenos a la tragedia. Hemos visto a muchos 'Alatristes' anónimos (bomberos, forestales, protección civil, militares, vecinos sin medios...) que dieron una lección de compromiso y generosidad, mientras algunos gobernantes se peleaban echándose un pulso continuo, contemplando el fuego desde la ausencia.

El olor a cenizas y brasas nos ha dibujado una realidad dramática en esta vuelta anticipada, donde se ha evidenciado la ineptitud de algunos políticos escondidos en las redes sociales, sin dar la cara, aguantando el temporal. Tendremos que exigir que los políticos rompan su inercia partidista y apuesten por la colaboración que necesita la ciudadanía.