Docentes en la encrucijada

La docencia es una profesión que se ha vuelto cada vez más difícil, en especial en Secundaria, creándose una percepción negativa a esta labor, alejada ... de esa imagen fílmica del maestro de las mariposas, o el que los llevó a ver el mar, ni la de John Keating, ese profesor de literatura que inspiraba a sus alumnos a pensar por sí mismos y a vivir la vida intensamente, utilizando el lema «Carpe Diem» interpretado magistralmente por Robin Williams, en la película 'El club de los poetas muertos'.

El profesorado de ahora no escribe poesía, ni narrativa, su relato es más autobiográfico y afronta su tarea desde una complejidad incesante que le tiene presionado. En esta década prodigiosa la sociedad ha cambiado demasiado y el perfil del alumnado ha dado un giro copernicano, ya no existe la uniformidad, la heterogeneidad y la individualidad dominan en todas las aulas.

En pocos años, se ha configurado un nuevo escenario cambiante que conforma un contexto vivo que exigen estar dispuesto a ir a batallar, con la mochila a cuestas y sonrisa en el rostro, con fortaleza, sin darle vueltas a las ideas y con mucho optimismo. Y digo yo ¿todo eso dónde se adquiere?

El periplo se inicia en el primer destino, tras la formación universitaria que para muchos es bastante mejorable, y se pasa a la acción que se le parece poco a lo que muchos piensan, por lo que son muchas las incógnitas que surgen desde el minuto cero, cuando llega el aterrizaje de la práctica y se puede convertir en una historia interminable, donde cada día tiene su afán.

Todos los informes recientes sobre la educación subrayan esta encrucijada en la que se encuentra el profesorado. Destacan que sienten un mayor cansancio, desamparo y aislamiento, consecuencia de estar presionados por atender la complejidad del alumnado, junto a una insatisfacción por las condiciones laborales, la inestabilidad de los equipos que cambian cada curso, una interinidad permanente sin resolver y el sometimiento a los continuos cambios normativos que la administración impone, sin escuchar su voz.

Apostemos por cambiar esta inercia, exijamos que se resuelvan los problemas, y no olvidemos que será imprescindible corregir lo que no funciona, no solo para enganchar a los estudiantes, sino para que los docentes no tiren la toalla, necesitan sentirse mimados y valorados, porque son imprescindibles.