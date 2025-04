El epicentro de esta Semana Santa, cuando los santos salen a las calles en su esplendor, para muchos es tiempo para el recuerdo de aquellos ... tiempos vividos que siguen haciéndose nuevos, al amparo de esa tradición cultural que vivimos en esta región tan acogedora, donde no hay extraños, ni forasteros, porque las raíces de nuestra historia nos hicieron ser una tierra miscelánea, donde llegaron y convivieron gentes de culturas diversas que hicieron su vida creciendo juntos.

Nuestras tradiciones son el pasado de una cultura miscelánea que se reaviva en la diversidad, donde no existe la uniformidad, todos somo imprescindibles, todos nos necesitamos, porque el valor está en la persona, en su interior, no en la raza, ni en la etiqueta. Muchos apostamos por contemplar, en esos rostros de la pasión, que hablan de compasión, caridad y esperanza, los valores que un día recibimos y que de forma oral y visual compartieron nuestros antepasados. En estos días tenemos muy presentes a nuestros padres y abuelos que nos hicieron sentir estos valores y supieron transmitir la grandeza de estos días tan señalados.

Hoy es Jueves Santo, se celebra el Día del Amor fraterno, un concepto clave en el cristianismo que predica el amor entre todos los seres humanos como hermanos, ya que todos son hijos de Dios. Y ahí Cáritas nos da un gran ejemplo mostrando el compromiso de sus voluntarios, mujeres y hombres que dan su tiempo gratis, acogiendo a los marginados, excluidos, a los pobres que llaman a su puerta, sin ninguna distinción, y los preparan para vivir en nuestra sociedad.

Sin embargo, en estos días el anuncio del cierre del centro de menores migrantes de Santa Cruz nos ha sorprendido a muchos que apostamos por mantener la protección, escolarización y salud emocional de estos menores. No podemos cerrar estos centros mientras no tengamos otros mejores, hay que mantenerlos, aunque la presión de Vox sea la condición para pactar los Presupuestos regionales.

La protección de la infancia migrante no acompañada debe ser una prioridad y mucho más en esta región donde la pobreza sigue creciendo. Le pido a nuestro Gobierno regional que no pacte a cambio de ceder ante la ideología de aquellos que excluyen a los vulnerables, ese no es el camino.