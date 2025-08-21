En 'El rompeolas del olvido', sección que escribe Gema Escobar en este diario, durante el verano, nos presenta ese volver a los años pasados que ... han sido desenterrados, gracias a su recuperación digitalizada desde los archivos regionales y municipales de las fotos que muchos mantenían guardadas en sus hogares. Son esas fotografías que hoy siguen teniendo vida las que nos dicen mucho de cómo vivián, trabajaban y festejaban nuestros antepasados sus veranos recientes, del ayer, totalmente diferentes a los de ahora. La pasada semana tuvimos la oportunidad de recrearnos en la exposición que Mazarrón tiene en el paseo de la Ermita, entre la Isla y Bahía, la llaman 'Álbum de estío', una muestra muy bien cuidada con panales amplios donde se combinan imagen y texto, para recrearnos en ese viaje a los veranos del pasado.

Una curiosa exposición para volar al pasado reciente, a aquellos años de esplendor de las playas familiares de Mazarrón, tierra de pescadores, donde se hacía amistad y la visitaban actores, periodistas, deportistas, cantantes del pasado que decidieron dejarse ver (Jesús Hermida, José Bódalo, Rocío Jurado, Pedro Carrasco, Manolo Santana) con ese Hotel Bahía, emblema del desarrollo turístico de los años 60, con el célebre Balandro, sala de fiestas al aire libre, por donde pasaron los mejores grupos y cantantes de aquellos años dorados, o en esa cafetería de El Faro tan singular, de Manuel Acosta, que hoy sigue iluminando las noches mazarroneras.

Esta exposición ha sido posible gracias al proyecto 'Álbum Familiar', una iniciativa del Archivo Municipal para conservar, proteger y difundir el patrimonio municipal a través de las donaciones o préstamos de fotografías de los propios ciudadanos. La muestra la componen fotos de Bahía, fiestas, La Isla, puerto y turistas. Una historia contada desde lo íntimo y lo cotidiano, generosa y anónima para ser compartida. Decía el alcalde Ginés Campillo que «esta exposición es un homenaje a Mazarrón, a los mazarroneros», también para quienes tuvimos la suerte de conocer sus encantos. La memoria viva me lleva a los años 80, cuando aterrizamos por aquí, donde se fraguó el amor. Tiempo para recordar y vivir en el reencuentro inesperado con Pedro Guerrero y Juani, que nos hicieron saborear la amistad, en ese 'Mazamor' que hoy sigue estando vivo entre nosotros.