Jueves, 21 de agosto 2025, 00:31

En 'El rompeolas del olvido', sección que escribe Gema Escobar en este diario, durante el verano, nos presenta ese volver a los años pasados que ... han sido desenterrados, gracias a su recuperación digitalizada desde los archivos regionales y municipales de las fotos que muchos mantenían guardadas en sus hogares. Son esas fotografías que hoy siguen teniendo vida las que nos dicen mucho de cómo vivián, trabajaban y festejaban nuestros antepasados sus veranos recientes, del ayer, totalmente diferentes a los de ahora. La pasada semana tuvimos la oportunidad de recrearnos en la exposición que Mazarrón tiene en el paseo de la Ermita, entre la Isla y Bahía, la llaman 'Álbum de estío', una muestra muy bien cuidada con panales amplios donde se combinan imagen y texto, para recrearnos en ese viaje a los veranos del pasado.

