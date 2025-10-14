La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

XI Congreso de Migraciones: declaración de la Región de Murcia

Isabel Cutillas, Elena Gadea, Marta Latorre, Jeisson Martínez, Natalia Moraes, Andrés Pedreño y Miguel Ángel Sánchez

Martes, 14 de octubre 2025, 18:24

En los últimos años la Región de Murcia parece haberse convertido en un territorio inhóspito para las poblaciones inmigrantes extracomunitarias. Basta con que echemos un ... simple vistazo a acontecimientos recientes tales como el progromo racista en las calles de Torre Pacheco durante varios días de julio, en el que el vecindario de origen marroquí se convirtió en objeto de persecución y agresión, acompañado además por un discurso de criminalización focalizado en los hijos de las familias inmigrantes de origen magrebí. O la aprobación por parte del Ayuntamiento de Jumilla de una enmienda contra el rezo colectivo del fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero en instalaciones municipales. Noticias a las que se han sumado el cierre del centro de menores no acompañados de Santa Cruz, la introducción de un discurso de división y conflicto en la sociedad cartagenera por la apertura del Centro de Estancia Temporal o la reciente «Declaración de la Región de Murcia» presentada por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a fines de septiembre, mediante la cual presentó en Murcia una propuesta de reforma migratoria que contempla la creación de un sistema de visado por puntos que daría prioridad a los inmigrantes procedentes de «culturas próximas», y que condicionaría su entrada a la existencia de un contrato laboral, al conocimiento cultural y a la capacidad de integración.

