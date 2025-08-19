La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Putin, 4-Trump, 1

Si el líder del mundo occidental despierta y colige que Putin no va a ceder en lo básico, podrá irritarse o bien se desentenderá del tema

Inocencio F. Arias

Martes, 19 de agosto 2025, 00:29

Un antiguo asesor de Obama, poco simpatizante del actual presidente americano, comentaba estos días: «Si Putin, en el encuentro, dice que quiere llevarse a toda ... Alaska de recuerdo, Trump se la entrega». Es una ocurrencia que traduce la fascinación que el ruso suscita en su colega estadounidense. Putin no ha pedido Alaska, aunque no le deben faltar ganas si recuerda que sus antepasados la vendieron por tres perras a Estados Unidos, pero claramente ha dominado el encuentro entre los dos grandes. El americano se ha volcado con él: aplausos al bajarse del avión, un cariñoso apretón de manos, lo monta en su propio coche, le da prioridad en la breve intervención ante la prensa y, en el fondo de la entrevista, Putin se lleva el gato al agua. Trump había reiterado públicamente el día antes, y así lo había acordado con sus aliados europeos, que el alto el fuego en Ucrania era el principal objetivo de la entrevista, añadiendo que, si no había avances, habría «serias consecuencias», nuevas sanciones inmediatas, etc...

Espacios grises

laverdad Putin, 4-Trump, 1