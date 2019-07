'HORROR VACUI' POPULAR

No hubo 'deus ex machina'. Zaherido por el cordón sanitario de Ciudadanos, Vox tumbó la primera tentativa de investidura de López Miras, quien tendrá mañana una segunda oportunidad. Ayer se cumplió el guion. La incógnita es qué ocurrirá este jueves. ¿Aguantará Vox el órdago naranja? Los de Abascal se debaten entre mantenerse firmes, como respuesta al ninguneo de Cs, o ceder para no encolerizar a su electorado y convertirse en un inútil convidado de piedra en caso de que gobernara Cs con el PSOE. Mañana es otro día clave, si bien queda mes y medio de margen para una tercera intentona. Esta situación, sin embargo, ya tiene de los nervios a los populares. Es mucho el miedo a perder el poder, el vértigo de pasar del todo a la nada. Puro 'horror vacui' político.

La Región de Murcia y la Comunidad de Madrid están en similar tesitura, aunque hay diferencias. Allí no basta con la abstención de Vox. Se requiere de su apoyo. La situación de Ciudadanos también es distinta. La posibilidad de gobernar con el PSOE en la Comunidad de Madrid está descartada. Si persiste la situación de bloqueo, Cs preferiría ir a las urnas. En Madrid, los naranjas tuvieron un resultado espectacular. Pasaron de más de 383.000 votos a más de 625.000. De 17 a 26 diputados. En la Región de Murcia, por el contrario, Cs perdió un millar de votos respecto a 2015. Si ganó dos diputados fue por efecto de la nueva circunscripción única. Así las cosas, el partido de Isabel Franco no apostará en ningún caso por una repetición de elecciones. El riesgo de un fracaso es demasiado real como para jugársela a esa carta. Gobernarán preferentemente con el PP, pero podrían hacerlo con el PSOE. Es posible que la incertidumbre se mantenga durante gran parte del verano. Si a eso le añadimos que está en el aire la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, con el riesgo de nuevas elecciones generales en noviembre, nos encontramos con un total vacío de poder. Por suerte nos quedan los alcaldes.