UNA HISTORIA INCREÍBLE Fotografía: PepeH. / Tipografía: Nacho Rodríguez El impresionante ejemplo de superación y vida que desde Murcia empezó a dar el joven italiano Davide Morana resulta admirable ANTONIO ARCO Martes, 24 julio 2018, 14:11

Impresiona incluso demasiado y no resulta fácil de mirar. Y claro que te acojona pensar tan solo en la posibilidad de que te hubiese pasado a ti algo así. No hay palabras, ni forma siquiera de poder imaginártelo en carne hecha polvo propia. Todo el horror, delante. Todo ese miedo espeso rodeándote. Incluso el viento, que azota manos para acariciar y piernas que mueven montañas, ha sido llamado al destierro. La vida entera, la vida por delante, empleada en ser poder capaz de hacerte cargo, siendo tan joven, de toda la sombría suerte del mundo que se te ha venido encima. Una pesadilla.

La hazaña del joven italiano residente en Murcia, Davide Morana, es una de esas historias que deberían ser consideradas sagradas. Conocen ya que, a sus 24 años, le amputaron brazos y piernas a raíz de una meningitis de auténtica locura que se apoderó de su salud como un ejército devastador. Un joven atlético y aventurero, en todo su esplendor, se transformó de un modo sobrecogedor. Y tras empezar a respirar al ritmo de su nueva situación, en la que creo que somos muchísimos los que no sé si hubiésemos tenido el valor y el deseo necesario para seguir nadando contracorriente tan solo amparados en nuestros latidos, él lo hizo de un modo admirablemente fiero. Y se las ingenió, con ayuda de quienes permenacen a su lado como enviados desde el cielo, para iniciar una campaña de captación de fondos con los que conseguir las prótesis necesarias que le puedan ir permitiendo, pese a todas las complejidades que le cercan como un laberinto, rehacer su vida. Cada uno de sus mensajes, cada uno de sus gestos de buen humor, cada vez que ha dado las gracias, que se ha felicitado por estar vivo, que no ha caído en la ruina de la desesperanza, que no ha cruzado el voraz umbral de la rabia comprensible, Davide Morana nos ha ido ganando más y más. Creo que hoy, de veras, pocos comportamientos hay bajo las altas temperaturas de esta Región que sean más merecedores de alabanza. Qué honor sería que aceptase ser 'Marca Región de Murcia': he aquí la nobleza de espíritu y la fortaleza de cuerpo, he aquí el labrarse un futuro sorteando los más infranqueables, en principo, obstáculos. He aquí el mejor de todos nuestros paisajes: el del coraje.

Fue en esta tierra donde se topó con la mayor crudeza: la de estar al borde de no poder contarlo, y finalmente poder hacerlo mientras tienes que ir tejiéndote como un nuevo hombre tras pasar, lo primero de todo, por las manos de los excelentes profesionales sanitarios que aquí tenemos y que se volcaron con su juventud y con su cuadro médico que helaba la sangre.

Fotografía: Pepe H. Tipografía: Nacho Rodríguez

Salió adelante, e inicio una carrera contra el infortunio que no contempla la renuncia a dejar de intentarlo una y mil veces. Su naturalidad y su pasión por vivir resultan arrolladoras. Un comportamiento heroico que supone uno de los cantos a la vida más increíbles a los que asistimos.

Se entiende que sus seres queridos estén tan orgullosos de él, se entiende que resulte incomprensible la luz que emana, se entiende que nos duela incluso ir viendo poco a pocos sus progresos, se entiende y es lo justo que casos como el suyo, que te erizan, sean un ejemplo de lo mejor de nuestra especie, que de cuando en cuando se da una nueva oportunidad para que sigamos siendo merecedores de seguir habitando este planeta.

Está siendo un motivo de admiración cada nuevo empeño que pone en normalizar su respiración, su pulso, su imaginación, sus anhelos de salir adelante, su sed de vida cotidiana, su curiosidad por conocer el siguiente paso que le espera. Los lugares por los que va construyendo su ritual de verdadero héroe contemporáneo deberían ser bencedidos como espacios de peregrinación laica; su contribución a la ejemplaridad de la que es capaz el ser humano no es, desde luego, una enseñanza menor a las que nos ofrecen, como manjares, Platón, Aristóteles, Sócrates, Heráclito, Averroes o Ibn Arabi, paisano universal.

Hace unos días, un vídeo nos mostraba cómo los sueños pueden ir haciéndose realidad. Estrenaba sus nuevas piernas protésicas que está aprendiendo a utilizar. Alucinas. «¡Vamos a por más! ¡Arriba la vida!», dice agradecido. Ahora está en Italia, llevando a cabo su rehabilitación, pero aquí tiene su casa, que no lo olvide por lo que más quiera, porque su ejemplo y su glorioso día a día de lucha contra el Goliat de la desesperanza es un don para nosotros.