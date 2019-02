Hiperliderazgo Creo que Iglesias ha hundido a Podemos y me temo muy mucho que el desastre que se les avecina será considerable. Por su culpa JERÓNIMO TRISTANTE Viernes, 1 febrero 2019, 22:49

Y a he hablado en varias ocasiones de Pablo Iglesias e, incluso, dediqué un artículo al EPI (el Ego de Pablo Iglesias) que, como la Muralla China o el Palacio del Pueblo de Bucarest, se puede observar desde el espacio. Yo creo que un buen militante de Podemos debe ser consciente de lo mucho que Iglesias ha perjudicado, sigue perjudicando y perjudicará a la formación morada. Este no es un artículo contra Podemos, nada más lejos de mi intención, sino un intento para que la gente con cabeza que queda ahí dentro entienda que el 'Lenin de Galapagar' es una rémora que los está llevando al más absoluto de los hundimientos y que va a terminar él solito, con sus 'frivolités' y 'boutades', con un movimiento que surgió de las idealistas movilizaciones del 15-M.

Las contradicciones. Sé que a la gente de Podemos les molesta mucho que se hable del chalecito, sé que intentan decir que nada tiene que ver una cosa con la otra, que se puede ser rojo y vivir bien... y bueno, todas esas cosas. Pero saben que la sociedad entera es un clamor en este asunto, y el pueblo tiene razón. La gente no es tonta. ¿Que Iglesias puede comprarse la casa que le dé le gana? Claro, ¡faltaría más! Pero el asunto de peso es su discurso previo: un tío que ha utilizado las fotos de su piso de Vallecas, que ha denunciado a los poderosos, a los que viven en zonas elitistas o que ha dicho, literalmente, «la policía no protege a la gente, son matones al servicio de los ricos», no puede comprarse un chaletazo de 600.000 'pavos' con una garita de la Guardia Civil a su puerta permanentemente. Contradicción. Un tío que provoca que Galapagar tenga que contratar a nueve policías porque la Guardia Civil está dedicada a proteger su mansión. Contradicción. Un tío que se dice feminista cuyas parejas sentimentales ascienden en el partido y llegan a ser ¡hasta el número dos! Contradicción. Un tío que critica a la casta, el autoritarismo y que es el único que queda de la mítica foto de Vistalegre. Contradicción. Un tipo que decía ir contra el PP y su corrupción y que boicoteó un posible gobierno con Sánchez haciendo que Rajoy llegara al poder. Contradicción. Un tío que dice defender la Educación y Sanidad públicas, pero que, cuando pudo gobernar, pidió las pistolas, el CNI y los dineros. Contradicción. Un tío que dice estar en un partido asambleario y plural pero que ejerce un liderazgo personalista que lamina a todos aquellos que podían hacerle sombra. Contradicción. Un tío ¿feminista?, que ante la salida de Errejón no deja que sea su 'número dos' quien trate el tema sino que reaparece de su baja paternal a resolver él la crisis como diciendo 'déjame esto a mí, cariño'. Contradicción.

Superlíder. Creo que desde Podemos, y mucho más desde Podemos Murcia con tíos tan preparados y con la cabeza tan bien amueblada como Urralburu o Ginés Ruiz Maciá, deberían desvincularse ya de este ególatra que perjudica muchísimo a esta marca política, y más en una comunidad conservadora como la nuestra. El delirio de grandeza de este fenómeno llega ya hasta el plano sexual. Recuerdo sus recientes declaraciones sobre que «los tíos feministas follamos mejor». Rubén Amón, que de tonto no tiene un pelo, dijo: «Creo que de sus declaraciones se deduce que él se cree un gran follador». Y no me extraña. Se adora. En los tiempos que corren, un hiperliderazgo así puede llevarte a ganar unas elecciones, como el 'caso Macron', pero ojo, te puede hundir al depender en gran medida de la imagen de una sola persona, de sus posibles cagadas, de sus delirios de grandeza. Una sola persona no es quién para cargarse un proyecto y este tío lo está consiguiendo por momentos. Que una formación política permita que un 'flipao' así acapare tanto poder es nefasto, y a las pruebas me remito. Han ido dimitiendo líderes de Podemos que a mí me parecen mil veces mejores que este pájaro y ahí lo tienes, más fresco que una lechuga. Lo del chalet de Galapagar quizá fue el punto de inflexión, no ha habido forma de explicar eso y que saliera gratis. Es una de las zonas más elitistas de Madrid y no cuadra con un tío que, como él, ha tenido ese discurso tan populista, tan revolucionario, tan rompedor. Creo que Iglesias ha hundido a Podemos y me temo muy mucho que el desastre que se les avecina será considerable. Por su culpa. Por el hiperliderazgo.