HIJO PRECIOSO, PRECIOSO HIJO 'Beautiful Boy' cuenta la historia real de amor de un padre por su primogénito drogadicto Fotografía: Pepe H. Tipografía: Nacho Rodríguez ANTONIO ARCO Lunes, 25 marzo 2019, 22:40

El periodista David Sheff, muy conocido por sus buenos reportajes en la revista musical 'Rolling Stone', es el autor de un libro que te eriza la piel llamado 'Beautiful Boy: el viaje de un padre a través de la adicción de su hijo', en el que plasma la destrucción de su primogénito que llevaron a cabo las drogas, y que ha servido de base para la película que, dirigida por Felix Van Groeningen, se ha estrenado ahora en España interpretada de maravilla por Steve Carell, en el papel del padre al que también se le abre el mundo bajo sus pies, y Timothée Chalamet en el de Nic Sheff, adicto sobre todo a la metanfetamina y de quien puede decirse que es un milagro que saliera vivo de unos años de infierno que no es ya solo que no los desee yo ni para mí, ni para usted, ni para nadie de entre los nuestros, sino que tampoco para mi peor enemigo, que no existe. Es cierto: cuando Nic se hizo adicto a las drogas, su padre era adicto a él hace ya mucho tiempo. Hay padres y madres que sienten una debilidad especial por uno de sus hijos, cuya presencia diaria, cuyas palabras, risas, miradas, travesuras, descubrimientos... se convierten para ellos en una fuente de placer, de bienestar. El hijo predilecto, el hijo pródigo, el hijo que es capaz, incluso, de darle todo un sentido pleno a nuestra propia existencia. Son la esperanza, son el motivo que nos impulsa, son lo mejor que nos puede pasar cuando llega la noche más oscura y podemos darles un beso de buenas noches. Y escuchar: 'Buenas noches, mamá', 'Buenas noches, papá'.

Estamos ante una historia de amor, escrita día a día desde el nacimiento de Nic por un padre que no dejaba de sentirse fascinado por su hijo, al que trató siempre con la admiración que provocan los grandes regalos de la vida, y con un modo amoroso de relacionarse con él que iba impregnando cada juego de infancia, cada gesto de interés por el mundo en construcción de su hijo.

Una historia de amor inmenso. Para David Sheff, Nic era su gran 'proyecto vital', cuidado al detalle, pero sobre todo cuidado con una ternura y una entrega admirables. Hasta que sucede. Hasta que llega un día. Hasta que no puedes creértelo y piensas que es una pesadilla de la que despertarás seguro. Pero no lo es: ni una pesadilla, ni un equívoco. Sucede algo que, como mucho, alguna vez pensante que le podría ocurrir a los demás. Porque las drogas existen, están ahí; y las malas compañías, los infortunios, y ese dolor íntimo que acaba en depresión y que te puede ir minando, tengas la edad que tengas. Lo sabemos: somos muy frágiles.

Pero tu hijo está seguro, porque tú estás ahí, porque lo amas, porque serías capaz de dar tu vida entera a cambio de que no pasase por un calvario, por un deambular de espinas que no conduce a buen puerto, ni a otro lugar que no sea el vértigo final. De pronto, eso es, pasa. Y tu hijo, tu amado hijo, al que no te cansabas de decirle, incluso de cantarle, a modo de nana, 'precioso hijo', 'hijo precioso', se ha metido en la boca de una manada de lobos. Y siente sobre sus espaldas todo el frío gélido que pueda abarcar la imaginación, y se pone una y otra vez en primera línea de salida hacia la muerte, que va cambiando el lugar donde le espera: un callejón lleno de basuras y de mendigos abandonados a su suerte, un motel perdido ya no recuerdas dónde, un garaje abandonado... Tu hijo, ahora, se ha convertido en un mapa físico sobre el que van dejando sus malditas huellas las jeringas que lo van perforando, seguidas de muchos oleajes de angustia. Tu hijo, que ya no controla su propia vida, y cuyo proceder está poniendo en peligro la tuya misma, la de sus dos hermanos pequeños, la de la mujer que también lo ha cuidado como si fuese su propio hijo... Porque el padre se quedó con la custodia de Nic cuando se divorcio de su madre, que también te golpea el estómago en su intento desesperado por tratar de evitar que su hijo pueda morir como un perro, en cualquier portal desolador, tan infinitamente lejos de casa.

Y todo porque sí. No hay lógica. No hay explicaciones a las que poder agarrarte. La única certeza es que no ves luz alguna en el horizonte. Todo un mar de impotencia cae sobre ti en cascada. Es imposible no sentir empatía por el sufrimiento de los otros, que son como tú; por la tristeza ajena que, en cualquier momento, se alojará en tu regazo; por la ansiedad áspera que desata no saber qué hacer, qué se puede hacer.

Es necesario que no dejemos de pensar en cómo cuidarnos unos a otros, en cómo atendernos, apoyarnos, evitar que haya quienes sientan que no importan a nadie, que están de más. Los ves a ellos, a los niños, y desconoces el futuro que tendrán; los ves, a muchos ancianos, casi en estado de abandono, sin ganas ya de futuro alguno, derritiéndose. Las ves, a las mujeres maltratadas, y quisieras que pudiesen empezar de nuevo sin heridas abiertas. Los ves: los desempleados, los que vienen de lejos, los que se marchan tan lejos, los enfermos, los que luchan desde sus cuerpos y sus facultades mermados, los que arrastran fatigas desde hace tanto tiempo... Y piensas: ojalá sople el viento a favor, ojalá tengamos todos el consuelo del cuidado, la dignidad del cuidado, la más amable de la atención ajena, el amor de nuestras familias. Desde la infancia, que es donde empieza a caminar todo, 'hijo precioso', 'precioso hijo'.