Hasta siempre Jane Goodall

Soy poco mitómano y, aunque lo lamente, no me suele producir gran impacto conocer que ha muerto alguna persona famosa, por más admirable que sea.

Sin embargo, el reciente fallecimiento de la primatóloga Jane Goodall me cayó como un verdadero mazazo. Se iba un mito personal e intransferible, una persona inspiradora que en alguna manera jugó un importante y subjetivo papel en mis ideas y mi propia trayectoria y seguro que en la de millones de personas. La doctora Goodall, junto con Jean Jacques Cousteau o, a una escala más española, Félix Rodríguez de la Fuente y el profesor Ramón Margalef, forman ya parte del panteón indiscutible del medio ambiente, panteón al que esperemos que tarde mucho en sumarse sir David Attenborough.

Cuentan que cuando el paleoantropólogo británico Louis Leakey una de las figuras más influyentes en el estudio del origen del ser humano, supo que su protegida Jane Goodall había demostrado que los chimpancés de Gombe, en Tanzania, podían utilizar herramientas para sacar a las termitas de su termitero escribió un telegrama que decía: «Ahora debemos redefinir el término herramienta. STOP. Redefinir el término hombre. STOP. O aceptar a los chimpancés como humanos». Así de importantes fueron las investigaciones de la joven primatóloga que pasó a la historia de la ciencia por esas y otras observaciones revolucionarias en el estudio de los primates. Documentó prácticas culturales entre los chimpancés, incluso con estrategias para la guerra, que nos obligaron a pensar que no hay una frontera total, una línea absoluta que nos separe de nuestros parientes, los grandes simios.

Pero si importantes fueron las aportaciones de Jane Goodall a la ciencia pura y dura, más aún lo fueron su activismo y su capacidad de extender su mensaje en pro de la conservación de la naturaleza y contagiar su coraje y su lucha a millones de personas de varias generaciones. Hasta su reciente muerte, con más de 90 años, son incontables las acciones de concienciación que a través de su fundación ha protagonizado y la capacidad de penetración de sus ideas, primero a través de sus escritos y sus obras científicas, y luego a través de su palabra, de su empatía, de sus premios, de su presencia en los medios de comunicación y de sus redes sociales.

Se suele decir que personas grandes entre los grandes, como Darwin y Einstein en la ciencia, o Mandela y Gandhi en la vida política, dejan un legado poderoso que influye enormemente en incontables generaciones hacia el futuro. Una memoria, además, que refleja ilusión y esperanza. Ahí ya queda también el legado, por siempre, de Jane Goodall.