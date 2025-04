Para qué pagamos impuestos

Estoy tomando café y a mi lado dos hombres comentan que ya se ha abierto este año el plazo de la declaración de la renta. ... El uno le dice al otro: ¿pero para qué demonios sirve pagar impuestos?

La pregunta me sobrevuela cuando momentos después, ya con prisa, que para variar se me hace tarde, cojo el coche para llevar a mi cría al pádel. En el trayecto los semáforos funcionan, el asfalto está casi recién echado y hay un coche de la Guardia Civil en la rotonda. Llego al centro deportivo municipal donde las más de diez pistas conviven con una superpiscina y un megagimnasio, limpio todo como una patena y con monitores y personal de servicio por todos lados. Y a todo esto la pregunta me sigue sobrevolando: ¿para qué servirá pagar impuestos?

Mientras espero el deporte de mi hija, el Facebook me cuenta que el padre de un amigo ha salido estupendamente del hospital con un riñón nuevecito, han sido sólo dos meses de especialistas, máquinas modernas, medicamentos caros y un equipo con helicóptero preparado veinticuatro horas. Por redes también me entero de que dos hijos de amigos se casan porque por fin ella ha aprobado las oposiciones y su nuevo sueldo público les permitirá comprarse un piso. También veo el periódico en el móvil y me entero de que el Gobierno ha puesto catorce mil millones sobre la mesa para paliar el golpetazo a nuestras empresas tras los aranceles americanos, y que la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia están cerrando ya los Presupuestos para apañar el yacimiento de San Esteban.

Cuando mi cría termina el entrenamiento me cuenta, de nuevo en el coche, que uno de sus profes está malito y de baja, pero que mañana viene una maestra a sustituirle. Ah, y por cierto, que mañana toca otra vez chándal, que se van de visita al museo y les van a poner una obra de teatro en inglés.

A la noche, con las niñas en la cama, me voy a pasear por los carriles de la huerta de Murcia. En los auriculares llevo un fantástico documental de Radio Nacional de España. En no más de una hora me encuentro con un camión que retira la basura normal y otro que se lleva la reciclada. Pasa un coche de la Policía municipal y la infinidad de kilómetros de carriles de huerta lucen iluminados de farolas, incluso por lugares donde viven dos gatos.

Ya regreso a casa y me iré a la cama. Mañana pensaré para qué demonios sirven los impuestos, que hoy ya es tarde y tengo sueño.