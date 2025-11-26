Navidad que deslumbra

Cuando queremos tener optimista el corazón y ancho el espíritu encendemos las luces en nuestro entorno. Así hubo de ser cuando aún no existía la ... electricidad y eran las velas las que iluminaban el espacio. Los ricos, en sus fiestas, consumían candelabros y más candelabros. Los pobres, en su pobreza, encendían hogueras para iluminar juergas y zambras nocturnas. Las iglesias tiraban de cirios, los procesionistas de antorchas. En las casas, candelas, palmatorias, bujías, hachones y candiles daban tanta más luz a la vida cotidiana cuanto más quisieran sus dueños festejar la propia vida.

No es nueva la necesidad de iluminarnos cuando estamos de fiesta. Debe ser una herramienta psicológica anclada en algún importante mecanismo evolutivo la que nos impele a rodearnos de luz para acompañar nuestros mejores momentos. En alguna forma lo entiendo. La luz referencia la vida y la oscuridad la muerte. A los humanos nos gustan evolutivamente los ámbitos claros y diáfanos, quizás para comprobar que más allá no hay monstruos.

Y particularmente nos ocurre en tiempos navideños, cada vez más adelantados. Calles y ciudades enteras, exteriores e interiores de casas, edificios completos, fachadas de industrias, rivalizan por ver cuál queda más deslumbrante. Y el caso es que queda bonito, habrá que reconocerlo, y que la luz nos alegra el alma y hace más hermoso el hermoso tiempo de la Navidad, y no es coña.

También es conocido el efecto que la luz produce en el impulso de compra. El consumo en Navidad está sin duda producido por la necesidad de procurarnos y procurar satisfacción (regalar es lo más antropológicamente positivo que hemos inventado los humanos), pero también este impulso está mediado por la presentación que nos hagan de los productos. Y aquí la iluminación de calles y tiendas, ya sabemos, juega un papel primordial.

Pero el gasto energético asociado a tanta luz también apabulla. Por algún lado he leído que el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético ha calculado que los ayuntamientos españoles gastan cada año en alumbrado navideño más de 30 millones de kWh, lo que pasado a emisión de gases de efecto invernadero supone alrededor de 10 millones de kg de CO2. También navegando por la red encuentro que Red Eléctrica Española estimó el consumo energético en Navidad en el entorno de los 40.000 megavatios diarios. En fin, aun entendiendo poco de estas cosas parecen cifras muy altas.

Supongo que niños y mayores de un país desarrollado tenemos derecho a la felicidad navideña. Faltaba más. Pero sin desmerecer lo anterior, también sería interesante que nos paráramos a pensar en esas otras cosas del consumo eléctrico verdaderamente disparatado.