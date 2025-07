Si el malnacido que apalizó a un anciano en Torre Pacheco hubiera sido uno de Logroño ¿qué hubiera pasado? ¿Imaginan discursos incendiarios, grupos convocados en ... redes y forzudos en grupo, de negro, con capucha y bates de béisbol, por las calles de Torre Pacheco a la caza de todos los de Logroño? ¿Cómo quedarían los eslóganes? ¡Logroñeses a Logroño! Un logroñés 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión. Yo contra los de Logroño no tengo nada, pero....

¿Y si hubiera sido un fontanero? Ya imaginan las proclamas en redes sociales, las declaraciones de políticos ultras, el discurso de odio contra ese colectivo de fontaneros que sólo tienen en la cabeza, más que arreglar los grifos, acosar a nuestros ancianos y violar a nuestras hijas. ¡Ni un fontanero quedará en esta tierra cuando nosotros gobernemos! ¡Deportaciones masivas de fontaneros ya! (por supuesto, a Logroño).

No se me ocurre otra forma con la que comentar algo tan absurdo y ridículo como lo que está pasando en Torre Pacheco más que con comparaciones así de absurdas y ridículas con logroñeses y fontaneros.

Aunque, evidentemente, sé que por ahí no va la cosa. También he oído hablar del caldo previo de cultivo, del malestar ciudadano por la delincuencia, de las circunstancias socioeconómicas de éste o de cualquier otro pueblo agrícola levantino, de la brecha educativa o de la integración cultural. Pero a mí todo eso no me despista. Mi tesis fundamental es que mezclar las partes con el todo es, desde luego, no solo antiestadístico sino profundamente idiota. Cuando no una cosa muy peligrosa, como se está demostrando, y una estrategia interesada puesta en práctica por politicuchos de medio pelo que ven en ello una mezquina oportunidad de afianzar su crecimiento electoral.

Sé también que esto no es sólo cosa de nuestras tierras, sino que esta sinrazón y este odio avanza imparable en muchos lugares de Europa. Fracciones de la opinión pública inmunes a los datos fríos que informan de que nuestro crecimiento económico, nuestra seguridad social o nuestras pensiones dependen de forma absoluta de la población de origen extranjero. Grupos de opinión, no necesariamente compuestos exclusivamente por malas personas, que compran los bulos, las desinformaciones y los miedos porque es mucho más fácil agarrarse a explicaciones sencillas, aunque sean falaces, que a análisis complejos, aunque más certeros, que se resumen mal en un lema sencillo.

El trabajo de las próximas décadas para paliar todo esto será arduo, y todos estamos convocados a ello. Desde la sociología, desde los medios serios de comunicación, desde el sistema educativo y, sí, desde luego, desde la política limpia y también desde las leyes.