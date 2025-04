Horror en el supermercado

Seguro que ustedes, como yo, se habrán puesto alguna vez nerviosos en la caja del supermercado al ir a pagar la compra recién hecha. Mientras ... rápidamente pones tus mercaderías en las bolsas, la cajera ya te está diciendo la cuenta, miras hacia atrás y la cola es grande, y a dos manos llenando las bolsas, sacando la tarjeta casi con una tercera mano que no tienes, pagando, retirando las bolsas que ya se van mezclando con las del vecino... Todo a una velocidad de nervio y con un estrés prácticamente inevitable.

Son, claro, las cosas de la modernidad y de los nuevos sistemas de compra. Lo entiendo. No obstante me perdonarán que me ponga nostálgico y hasta ñoño pero qué diferencia con el trato, la tranquilidad y la conversación que se genera cuando esa misma compra la realizas en una tienda tradicional o en un mercado de abastos.

Preguntar a cómo están las naranjas. Sopesar cada melón mientras el vendedor te informa que están dulces como la miel. Transaccionar con el carnicero al que no le queda hígado de ternera y negociar qué otra cosa te llevas. Conseguir 'un barato' si te llevas los últimos manojos de ajos finos, cuatro al precio de dos; preguntar lo que quieras y hasta cómo haría usted, señora, ese pollo a la cerveza que mire usted es que a mí bien no me sale.

Se arguye que en el supermercado encuentras en una misma tienda todo lo que necesitas mientras que en la plaza de abastos habrás de recorrer muchos puestos para la misma compra. Cierto es ¿y qué? Le damos todo el valor a hacer las cosas de forma rápida e hipotéticamente cómoda, perdiendo los valores del disfrute de la compra y de la relación social que implica el mercadeo. Se trata de una metáfora de la sociedad en la que vivimos. La prisa y el estrés de la caja del supermercado contra el sosiego y el cotilleo de la plaza de abastos; la comodidad del todo junto, contra el reto de la investigación y la búsqueda de lo que necesites comprar. La inmediatez del consumo contra la calidad, comparada, de los productos consumidos. La voz por megáfono contra la conversación en directo con los dependientes.

El ambiente de un hipermercado es, más menos, siempre el mismo, aburrido y arquetípico. Por el contrario, el ambiente de una mañana en un mercado tradicional o una plaza de abastos es, sin duda, una de las imágenes más hermosas de la tradicionalidad. Casi una especie ecológica en vías de extinción, y por tanto yo voto por que se haga todo lo posible por protegerla.