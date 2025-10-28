¿Existe Dios?, ¿qué hay más allá de la muerte?, ¿habrá vida en otros planetas? ¿Por qué si de andar se dice anduve de cantar ... no es cantuve?

Son las grandes preguntas de la Humanidad. Las que probablemente no tengan respuestas. Para el resto, para la inmensa cantidad de preguntas que el ser humano en su infinita curiosidad se ha planteado desde la noche de los tiempos, tenemos para responderlas una excelente herramienta. Esa herramienta se llama Ciencia, así con mayúsculas.

Viene esto a cuento de la recién celebrada Semana de la Ciencia que la Fundación Séneca lleva a cabo en la ciudad de Murcia cada año desde hace ya veintidós. Esta reunión resulta un momento divulgativo excelentemente ideado, una fiesta familiar del conocimiento y un evento muy divertido pero cuyas bases son enormemente serias. En la Semana vimos en vivo cómo los científicos, aunque en ocasiones lo parezcan, no son personas de otro mundo, cerebros infalibles en posesión de la verdad eterna, semidioses que tienen a bien dedicar su inteligencia a hacernos a nosotros más prósperos y sabios, sino simples personas nacidas en el pueblo, criadas en el pueblo y formadas mayoritariamente en universidades que el pueblo paga con sus impuestos. A veces ni siquiera son más inteligentes que el común de los mortales, sino que acceden a sus privilegiados conocimientos a base de tesón y horas de trabajo. Por eso el científico debe saber, y la mayoría lo sabe, que debe su posición al esfuerzo de todos los demás y que por tanto ha de cifrar su trabajo en la consecución de objetivos que sirvan al interés común.

La ciencia, además, tiene una característica que a mi entender la hace especialmente atractiva: se trata de una acción colectiva. Los científicos individuales no son nada ajenos al grupo. La ciencia, incluso, no está hecha ni tan siquiera por un conjunto de personas, sino que más allá de las personas, la ciencia se basa en un sistema de personas, e incluso en un sistema de sistemas, que generan conocimiento a través de la experimentación, certezas a partir de las hipótesis, resultados finalmente correctos tras superar innumerables ensayos y errores.

Cuanta más ciencia tengamos en nuestro entorno más sanas, prósperas, esperanzadas e incluso económicamente competitivas serán nuestras sociedades. Y además, lo que no es poco, la ciencia es, o debería ser, el mejor antídoto contra la ignorancia, la falsedad, el retroceso, el populismo y la estupidez de estos extraños tiempos. Y también la herramienta para preservarnos a todos de los peores males, desde el cáncer a las tremendas y previsibles consecuencias de la actual crisis ecológica.