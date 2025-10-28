La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ecos lógicos

Grandes preguntas de la humanidad

Herminio Picazo

Herminio Picazo

Martes, 28 de octubre 2025, 23:15

¿Existe Dios?, ¿qué hay más allá de la muerte?, ¿habrá vida en otros planetas? ¿Por qué si de andar se dice anduve de cantar ... no es cantuve?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Felipe Moreno fulmina a Etxeberria y presiona a Goiria
  2. 2 Denuncian que un niño ingresado en el hospital de Yecla recibió como desayuno un bocadillo «del día anterior» dentro de una bolsa de basura
  3. 3

    La CHS reconoce ahora la existencia de una rambla que atraviesa la almenara que colapsó por el barro en San Javier
  4. 4 Herido grave en un accidente entre dos camiones en la autovía A-7 a la altura de Librilla
  5. 5

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  6. 6

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  7. 7 Las lluvias volverán a la Región de Murcia a partir de esta tarde
  8. 8 Ocho personas resultan intoxicadas por inhalación de humo en un incendio en Lorca
  9. 9

    Paco Belmonte prepara su inminente salida del Cartagena
  10. 10 Roban una caja fuerte y estrellan el coche con el botín sobre el capó en San Pedro del Pinatar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Grandes preguntas de la humanidad