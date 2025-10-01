La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Genocidio

El número de muertos es insoportable. Pero más aún lo es la crueldad con que se producen los asesinatos masivos

Herminio Picazo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:17

Parece como si las palabras asustaran más que la propia muerte. Genocidio. Claro que sí, para mí y para millones de personas de bien lo ... que el gobierno de Israel está haciendo en Gaza es un genocidio. Sé que en la denominación hay matices jurídicos, e incluso técnicos (válgame Dios), que no dejan de ser importantes, pero ¿qué más dará?

  El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
