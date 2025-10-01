Genocidio
El número de muertos es insoportable. Pero más aún lo es la crueldad con que se producen los asesinatos masivos
Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:17
Parece como si las palabras asustaran más que la propia muerte. Genocidio. Claro que sí, para mí y para millones de personas de bien lo ... que el gobierno de Israel está haciendo en Gaza es un genocidio. Sé que en la denominación hay matices jurídicos, e incluso técnicos (válgame Dios), que no dejan de ser importantes, pero ¿qué más dará?
Llámale genocidio, masacre, barbaridad, sin razón, brutalidad. Llámale como quieras, asesinato en masa planificado, atrocidad, salvajada, monstruosidad, bestialidad, irracionalidad. No importa como lo llames, pero llámalo.
El número de muertos es insoportable. Pero más aún lo es la crueldad con que se producen los asesinatos masivos. Hospitales, escuelas, colas del hambre son objetivos de los bombardeos. Sesenta mil asesinados, más de veinte mil de ellos niños. Y muertos por hambruna, críos cadavéricos y con la barriga hinchada como si esto fuera la puta edad media. Las ciudades de Gaza arrasadas, hechas un amasijo de piedra y hierro, miseria infinita e inmensas filas de gente sin esperanza huyendo, no saben hacia dónde, por un infame camino junto a –terrible contraste– una hermosa playa mediterránea
¿Pero qué demonios es esto? ¿cómo es esto posible en pleno siglo XXI? ¿puede entenderse que se esté tardando tanto en que haya una mínima presión internacional sobre el gobierno de Israel?
Me subleva especialmente cualquier argumento que diga que criticar al gobierno de Israel por lo que está haciendo es apoyar a Hamás. ¡Que idiotez¡ Por supuesto que estos asesinos con turbante son tan responsables o más que la dirigencia israelí en la barbarie y que hay que encarcelarlos, aislar su ideología bárbara y dejarlos con cero participación en el futuro de aquella tierra. También es idiota y no se sostiene por ninguna parte decir que apoyar Gaza es antisemita o que niega el derecho inalienable de Israel de defenderse. ¿Es esta barbaridad una operación de defensa? ¿Lo es aprovechar la situación para expandir las colonias hebreas, desconectando Jerusalén con Cisjordania negando cualquier viabilidad al territorio palestino reconocido internacionalmente?
Por favor que alguien pare la masacre. Nos jugamos mucho en este envite. Aunque ya a los muertos nadie les devolverá la vida, si la comunidad internacional consigue viabilizar la solución de los dos Estados quedará demostrado que la humanidad tiene futuro. Pero si Netanyahu y la radicalidad sionista terminan de arrasar Gaza ante la pasividad internacional ¿quién impedirá que Putín siga a lo suyo?, ¿o quién que antes o después China la tome con Taiwán? ¿Y cómo se pararán los otros asquerosos conflictos actuales, como los de Sudán del Sur y otras tantas malditas guerras olvidadas?
