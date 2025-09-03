Aún tengo en la retina el infame color rojo y en el olfato el olor a monte quemado de cuando en el verano de 1994 ... al diablo le dio por pasearse por el Noroeste en el que fue el incendio forestal más destructivo de nuestra historia reciente. Todavía guardo la tristeza de aquellos días y la admiración (que persiste) por todos los que se empeñaron en combatirlo.

Desde entonces, aunque ha habido en nuestra Región conatos e incendios más pequeños, ninguno como aquel que se asemeja en su virulencia a los de sexta generación que este año devastan el noroeste peninsular. Sin duda, buena parte de la relativa tranquilidad que tenemos por estas tierras se debe a la preparación y el trabajazo de los servicios de la Dirección General de Patrimonio Natural y del resto de entidades que intervienen en caso de incendio. De quitarse el sombrero, aunque sin bajar la guardia

Los grandes fuegos de este año, que concluirá probablemente con la mayor cantidad de superficie quemada en España desde que hay registros, nos vuelven a poner frente a problemáticas muy profundas y muy complejas, pero a las que es importante que prestemos toda la atención. Sobre esto se publican miles de análisis y opiniones, muchas de ellas tremendamente interesantes y otro buen puñado que resultan en chorradas y verdaderos 'fakes'.

De entre todo, me quedo con un par de cosas resumen. La primera que el cambio climático no provoca los incendios, claro. No es correcto decir que el cambio climático es el «responsable» de los incendios; eso confunde e incluso ayuda poco a combatir el negacionismo irresponsable que se ha instalado en una parte de la sociedad. Lo que el calentamiento global hace es favorecer muy mucho las causas de los incendios y sobre todo crear las condiciones para que estos sean más destructivos.

La segunda, de más profundidad, es acerca de la famosa afirmación de que «los incendios se apagan en invierno». Así es, es cierto. Se llama gestión forestal. Científicos y técnicos cuentan con herramientas para saber hacerlo con cabeza. Pero ¿ustedes se hacen una idea del presupuesto que deberían emplear las comunidades autónomas en trabajar un monte ya muy alejado de la más favorable, a estos efectos, dinámica socioeconómica y de uso del territorio de hace unas décadas? ¿Estamos dispuestos a poner sobre la mesa todos esos recursos?

Esperemos que avancemos en ello, pero no es fácil. Mientras tanto, la prevención, la ordenación del territorio y algunos tipos de estrategias para fomentar el uso tradicional y sostenible del medio forestal son las herramientas que más a mano tenemos para defendernos.